Consommer du cacao permet de faciliter la reprise de l’activité sportive

Dans une nouvelle étude, les chercheurs ont démontré les bienfaits du cacao sur la santé, notamment pour aider les personnes à reprendre une activité sportive.

Reprendre le sport est parfois difficile. Outre l’effort physique, il faut réussir à rester motiver pour être régulier et ne pas abandonner. Depuis de nombreuses années, nous savons que le chocolat est bon pour la santé, en tout cas s’il est consommé avec modération. Contenant du flavanol, le cacao et le chocolat noir permettent notamment de stimuler la mémoire. Par le biais d’une nouvelle étude publiée en mai dans le European Journal of Applied Psychology, des chercheurs ont en plus démontré que le flavanol serait un très bon allié pour aider les adultes d’âge moyen à pratiquer du sport et améliorer la circulation sanguine.

Le cacao, un compagnon idéal pour reprendre du sport

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont suivi un groupe d’adultes sédentaires âgés de 40 à 60 ans. Lors de ces travaux, l’objectif était de tester les effets des flavanols de cacao sur des exercices physiques. Permettant de contribuer à une cinétique d’absorption d’oxygène plus rapide, les flavanols de cacao offriraient ainsi une amélioration du flux sanguin. De ce fait, la consommation de cacao permettrait d’aider les personnes sédentaires à se mettre au sport.

Pour commencer, les chercheurs ont testé l’effet du flavanol sur un groupe d’hommes et de femmes de 45 ans en moyenne et en bonne santé. Ils faisaient en moyenne moins de deux heures d’exercices structurés par semaine. Durant cinq semaines, il leur a été demandé de consommer un supplément de cacao. Des séries d’essais ont ensuite été effectuées à l’aide d’un vélo électrique en laboratoire jusqu’à épuisement. L’objectif était d’obtenir le pic de VO2 de chaque participant, soit la quantité maximale d’oxygène que le corps peut utiliser pendant l’exercice et la puissance de sortie. Après cela, les personnes ont soit reçu un supplément quotidien de 400 mg de flavanol de cacao, soit un placebo, pendant sept jours. De nouveaux essais ont ensuite été effectués.

Au final, les chercheurs ont constaté que les participants à l’étude ayant consommé le supplément de flavanols de cacao avaient un temps de cinétique du VO2 grandement réduit, passant d’environ 40 secondes à 34 secondes. Simon Marwood, auteur principal de l’étude, explique ainsi : « La réduction du VO2 observée après la supplémentation en flavanol de cacao chez nos individus d’âge moyen reflète un changement vers des valeurs généralement observées chez les individus en bonne santé plus jeunes, se sont félicités les scientifiques. En fin de compte, les résultats de la présente étude peuvent avoir un potentiel clinique en contribuant à une meilleure tolérance de l’activité de la vie quotidienne ».