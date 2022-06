Constipation : quelles sont les causes et comment la traiter ?

Ce trouble de l'évacuation des selles concerne un être humain sur dix, en particulier les femmes et les personnes âgées.

La constipation se caractérise par une diminution de la fréquence des selles, accompagnée d’une difficulté pour les évacuer.

Elle est dite chronique quand les symptômes persistent depuis plus de six mois.

Constipation : les symptômes

À partir de quel élément peut-on parler de constipation ? La trop lente progression des selles dans le gros intestin a pour double conséquence des selles pas assez régulières et des selles trop dures à l’origine de difficultés de défécation.

Chez une personne adulte, quand le rythme d’évacuation de selles est plus long (en deçà de 3 par semaine) et que ces dernières durcissent et qu’il est compliqué voire douloureux de déféquer, on peut évoquer la constipation.

Crampes abdominales, ballonnements peuvent aussi être associés.

Facteurs favorisant la constipation

Quand elle est occasionnelle, elle est la conséquence :

d’une modification des habitudes comme un nouveau mode d’alimentation, un stress important, un voyage…;

les derniers mois d’une grossesse;

“se retenir” dans un contexte d’hémorroïdes ou de fissure anale.

Dans le cas d’une constipation chronique :

alimentation pas assez riche en fibres avec souvent, un manque de consommation d’eau;

activité physique insuffisante;

la conséquence de la prise des médicaments (antidouleurs, anticonvulsivants, antidépresseurs, diurétiques…);

une colopathie fonctionnelle ou un syndrome de l’intestin irritable peuvent aussi l’engendrer.

Traitement de la constipation

Quand la constipation est habituelle, des règles d’hygiène tout comme diététiques suffisent généralement. Quand un médicament est à l’origine du trouble intestinal, il pourra être changé.

Si les mesures hygiéno-diététiques ont été inefficaces, des laxatifs pourront être prescrits, lesquels se distinguent selon la situation :

les laxatifs osmotiques ramollissent les selles et sont généralement prescrits en première intention;

les laxatifs de lest, lesquels demandent une consommation d’eau plus importante car leur volume augmente avec l’eau et changent la consistance des selles;

les laxatifs lubrifiants qui agissent en 3 jours maximum en favorisant le glissement des selles dans l’intestin;

les laxatifs stimulants qui favorisent la capacité motrice de l’intestin;

et enfin les laxatifs par voie rectale sous formes de lavements ou de suppositoires qui agissent en quelques minutes.

Evolution de la constipation

Hémorroïdes ou fissure anale pourront être aggravés par des efforts répétés d’élimination des selles.

Mais d’autres complications peuvent survenir comme une occlusion intestinale, une incontinence anale, une rétention urinaire en raison de la compression des voies urinaires par les nombreuses selles, ou encore une ulcération rectale donnant lieu à des rectorragies.