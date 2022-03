Contraception masculine : essais encourageants d’une pilule sans hormone

Elle est sans effets secondaires, efficace à 99% sur les souris et devrait être testée sur des hommes d'ici fin 2022.

La quête d’une pilule contraceptive masculine est un parcours semé d’embûches. Ce n’est en effet pas la première fois que son développement est annoncé, mais les effets indésirables associés n’ont jamais permis que cela aille plus loin, alors même que les femmes y sont sujettes, soit dit en passant.

Mercredi 23 mars, une équipe scientifique a annoncé avoir mis au point une pilule contraceptive masculine sans hormone, et qui est à ce jour efficace à 99% chez les souris.

Pas d’hormones, ni d’effets secondaires

Ainsi, les précédents essais se basaient sur l’utilisation d’une hormone, la testostérone. Et les effets secondaires, comme pour les femmes, incluaient prise de poids, accès de dépression et hausse du taux de cholestérol. De fait, son utilisation est très marginale au sein ds couples, et la charge mentale que sa prise constitue échoit aux femmes.

Md Abdullah Al Noman, un étudiant de master à l’Université du Minnesota et qui présentera le résultat de ses recherches à l’occasion de la conférence de printemps de la Société américaine de chimie, a rappelé à l’AFP que la quête d’une telle pilule remonte aux années 1960. Et qu’aujourd’hui, “De nombreuses études montrent que les hommes sont intéressés par un partage de la responsabilité de la contraception au sein du couple”.

Pour parvenir à ce résultat, une protéine bien spécifique a été ciblée. En laboratoire, il a été démontré que sans ce gène, les souris devenaient stériles à 99%. Un composé bloquant l’action de la protéine a été mis au point, et il ne générait pas d’effets secondaires. Six semaines après l’arrêt de l’ingestion de ce composé, les souris étaient à nouveau en mesure de procréer.

Une mise sur le marché d’ici 5 ans ?

Gunda Georg, dont le laboratoire a hébergé les recherches de Md Abdullah Al Noman, résume : “Je pense que cela peut avancer rapidement”, en précisant que des essais cliniques pourraient débuter avant la fin 2022, pour une commercialisation si tout va bien d’ici 5 ans.

Car à ce jour, seules la vasectomie et le port du préservatif sont réellement efficaces en termes de contraception masculine.