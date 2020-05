Coronavirus à Rennes : 15 000 tests sérologiques ont été prescrits pour le personnel du CHU

Dans le cadre de mesure de prévention contre le Covid-19, le personnel hospitalier du CHU est soumis à un test sérologique. Dans ce contexte, 15 000 tests ont été demandés. Où et comment se déroulent ces tests ?

Quelle est l’importance de ces tests ?

D’après les responsables, ce test sérologique contribue à la fois à une étude épidémiologique ainsi qu’à un test de dépistage. En effet, les laboratoires subissent constamment une pression massive de la part de la population qui souhaite savoir s’ils ont contracté le virus ou non et si elle est une porteuse saine ou non. De cette manière, la réalisation de ce test aide à identifier la présence du Covid-19 dans la personne dépistée et à suivre l’évolution de la contamination au sein de la population. Ce faisant, il est plus facile d’élaborer des méthodes pour limiter l’expansion du virus et trouver des solutions médicales pour l’éradiquer.

À ce sujet, le docteur Karim Boudjema donne son opinion. « En étudiant une population moyennement exposée au virus, on pourra en savoir plus sur sa contagiosité, sur la pénétrante du germe, sur l’efficacité de nos mesures ».

Pourquoi la CHU a-t-elle commandé ces tests ?

La raison principale pour laquelle ce test a été réalisé c’est de rassurer le personnel. Bien que l’épidémie du Covid-19 semble ralentir, les responsables affirment que rien n’est encore sûr. La situation peut se renverser du jour au lendemain. Afin d’anticiper un tel incident, les personnels ont été invités à subir un test par le prélèvement de sang. Basés sur l’analyse du développement des anticorps, ces tests rapides permettent non seulement de voir si la personne a contracté le virus ou non, mais aussi de comprendre ses risques de contamination en fonction de l’intensité de ses anticorps. Selon les sources, les résultats de ce test devraient être remis quinze jours suivant le prélèvement.

Où se déroule la commande ?

Le test est réalisé auprès du laboratoire NG Biotech. Située à Guipry-Messac, dans le département de l’Ille-et-Vilaine, ce laboratoire employant 30 personnes a déjà effectué 500 000 tests jusque-là et ambitionne même de grimper d’un à 7 millions dans les six mois à venir. Répondant à l’appel du fonds Nominae demandant de l’aide pour soutenir les soignants de l’épidémie Covid-10, ce laboratoire s’est porté volontaire en suggérant des tests de dépistage. Étant une start-up, une telle action contribue à la fois à venir au secours de la population tétanisée par l’épidémie et faire connaître davantage le laboratoire au grand public.

Pour quelles raisons la CHU a-t-elle passé sa commande dans ce laboratoire ?

Depuis quelques mois, le laboratoire est très sollicité de partout. La raison pour laquelle, ce laboratoire connaisse une importante demande c’est surtout pour la fiabilité de ses tests et du professionnalisme dont il fait preuve. En visitant ses locaux et observés ses méthodes de travail à plusieurs reprises, les représentants de la Haute Autorité de Santé n’ont pas hésité à valider les activités de ce laboratoire. Par conséquent, de nombreux organismes, entreprises médicales et même agences d’Assurance ont effectué une demande auprès de NG Biotech. L’Armée elle-même a éprouvé le besoin de réaliser des tests auprès de ce laboratoire breton.