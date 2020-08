Coronavirus : vacciner les enfants contre la grippe et la gastro-entérite

Plusieurs pédiatres demanderaient aux parents de faire vacciner leur enfant contre la grippe et la gastro-entérite. Une solution appuyée par l'Académie de médecine pour dissocier ces deux virus avec la COVID-19.

C’est dans une lettre que plusieurs pédiatres poussent les parents à faire vacciner leur enfant contre la grippe et la gastro-entérite. Une solution qui pourrait porter ses fruits afin de ne pas confondre ses deux virus avec celui de la COVID-19. Nous rappelons que les enfants ou même les jeunes adultes peuvent être asymptomatiques, ce qui est très grave. Vacciner pour mieux guérir, c’est ce que les pédiatres souhaitent. En plus de ça, ils ont reçu l’appui de l’Académie de médecine.

Certains symptômes de la COVID-19 et des deux autres virus que nous citons ci-dessus sont parfaits similaires. En effet, les enfants ou jeunes adultes assujettis à un des deux virus présentent des symptômes tels que la diarrhée. En chiffre, cela représente entre 15 à 30 % de ces personnes. En plus de ça, les pédiatres réclament un remboursement pour ces vaccins. Nos amis européens recommandent également le vaccin. Les effets secondaires sont ciblés et connus, ils ne sont pas nocifs pour la santé.

“Vacciner contre ces maladies représenterait un moyen de diminuer les consultations, les passages aux urgences et les hospitalisations à un moment où la circulation du Sars-CoV-2 risquera d’être à nouveau intense.”

Un enjeu social et budgétaire

Une vaccination des enfants permettrait de garder les écoles ouvertes. Lorsqu’un possible cas de COVID-19 est déclaré, l’établissement ferme pendant un moment. Cela est très mauvais pour l’enfant et son développement. Les pédiatres demandent en plus que les tests salivaires du Sars-CoV 2 soient commercialisés rapidement afin de réaliser des tests plus rapidement. Ces tests seraient plus appréciés des enfants. Le test PCR est souvent refusé, car il est assez désagréable, surtout quand il est répétitif. De plus, les pédiatres rétorquent que le prix d’un test PCR avec le temps pour le réaliser n’est pas rentable. Néanmoins, ils sont plus précis pour le moment que les tests salivaires, ce qui devrait changer dans les semaines ou mois à venir.