Cors, durillons, callosités : comment les reconnaître et que faire ?

Avec les callosités et durillons, les cors se caractérisent par une peau épaissie au niveau des pieds.

Que sont les cors ? Il s’agit de zones de faible surface où la peau apparait plus épaisse. Deux parties les composent : un noyau de forme arrondie, translucide et que l’on peut voir sous la peau, et une pointe en cône renversé pénétrant les couches profondes de la peau.

Il faut distinguer :

les cors mous qui se manifestent quand deux articulations de deux orteils voisins sont comprimées l’une contre l’autre. C’est entre deux orteils qu’on les observe, souvent par deux (face à face). Douloureux, ils peuvent s’infecter et on les surnomme oeil-de-perdrix car en leur centre on pet voir un point noir, alors que leur bord est rouge ;

les corps durs qui se forment aux endroits exposés aux frottements et à la pression des chaussures : sur le dessus des orteils ou sur le côté extérieur du petit orteil.

Différences avec les callosités et durillons ?

Les callosités correspondent aussi à un épaississement de la peau, mais ces zones sont plus vastes et aux contours plus flous. La consistance est dure et présente une couleur jaunâtre.

Elles se forment là où appuie le pied et le plus souvent sur les deux pieds : principalement sur les côtés du pied au niveau de la plante ou du talon, ou encore sous les pieds là où la plante et les orteils se rejoignent.

Les durillons sont des callosités dures sur une petite surface, le plus souvent sous le pied derrière les orteils.

Les femmes, sportifs, personnes avec de grands orteils ou une peau fine, ou encore les personnes âgées sont les plus susceptibles de souffrir de tous ces désagréments.

Les traiter soi-même

Une pierre ponce ou une lime peuvent tout à fait vous aider à éliminer cors, durillons et autres callosités, une fois la peau ramollie par de l’eau chaude pendant 20 minutes.

Des médicaments dit “coricides” peuvent aussi être employés, qui contiennent de l’acide salicylique dissolvant la kératine, et qui sont disponibles sous forme de pommade ou de pâte. Ils sont contre-indiqués pour les personnes diabétiques ou avec une artériopathie des membres inférieurs. Tout comme aux personnes présentant une pathologie au niveau des pieds comme un eczéma.

Consultation et traitement des cors

Il vous faudra consulter un professionnel en cas de diabète ou d’artérite, ou si les problèmes cutanés persistent malgré vos soins, ou s’ils s’infectent.

Ablation

C’est un pédicure-podologue qui va procéder à l’ablation des cors ou durillons avec un instrument tranchant ou rotatif.

Orthèses plantaires

Pourra être envisagé le port de semelles orthopédiques spécifiques, ou d’orthèses amovibles dédiées à la protection d’un orteil.