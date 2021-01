Cours à distance : une pratique creusant des inégalités entre les élèves

Les cours à distance sont désormais généralisés dans l’enseignement supérieur, une étude nous montre l’effet de cette pratique sur les résultats des élèves.

Depuis maintenant plusieurs mois, les élèves suivent leurs cours en distanciel. Une pratique non sans conséquences selon une récente étude menée par l’Université de Genève (Suisse). En effet, les cours à distances seraient bénéfiques pour les élèves doués, mais pénalisants pour ceux en difficulté. Une constatation qui met en lumière les inégalités de cette solution pour les étudiants.

Les cours à distance pointés du doigt par une étude

Le mal être des étudiants ne cesse de faire polémique depuis le début de la pandémie. Restreint de suivre des cours à distance, les contraintes liées à cette pratique ont récemment étaient dévoilées par une étude menée par l’Université de Genève et publiée dans le Journal of the European Economic Association.

Pendant plusieurs semaines entre 2016 et 2017, des élèves ont été assignés au hasard à des cours en présentiel et à distance. Des scores ont ensuite été établis et analysés afin de découvrir l’effet des deux types d’apprentissages sur les résultats des étudiants. La coauteur de l’étude, Michele Pellizzari déclare ainsi dans un communiqué que « L’accès à l’enseignement en ligne semble creuser le fossé entre les étudiants/étudiantes doués et les moins doués. C’est un fait dont les universités du monde entier devraient prendre note, car le coronavirus accélère le passage à l’apprentissage en ligne ».

Une différence significative entre présentiel et distanciel

Les résultats de l’étude permettent de constater que les élèves ayant des scores se situant dans les 20% supérieurs avaient augmenté leurs notes de 2,5% lorsque leur apprentissage était en distanciel par rapport au présentiel. Du côté des 20% des élèves ayant les scores les plus bas, ceux-ci ont eu des notes plus basses de 2% en distanciel comparé au présentiel.

On peut apprendre dans l’étude que ces différentes sont généralement dues à des différences de comportements et de motivation. Les élèves ayant un haut potentiel comprennent mieux les cours à distance et arrivent plus facilement à se motiver. Les étudiants en difficulté auront quant à eux plus besoin de cours en présentiel afin de comprendre correctement le contenu d’un cours.