Couvre-feu 18 h : Santé Publique France dévoile l’impact de cette mesure

Quelques semaines après la mise en place du couver feu à 18h, Santé Publique France constate de premiers résultats.

Alors que le gouvernement réfléchit déjà à un troisième confinement afin de contrer le développement de la pandémie de Covid-19, Santé Publique France fait un bilan du couvre-feu. Instaurée depuis presque un mois, cette restriction visait premièrement à restreindre les déplacements entre 18 heures et 6 heures du matin dans certains départements fortement touchés par le virus. Le déploiement de la mesure s’est cependant étendu à l’ensemble du territoire français depuis le 16 janvier 2021.

Quel est le bilan du couvre-feu à 18 h sur le développement de la pandémie de Covid-19 ?

2 janvier 2021, le gouvernement impose un couvre-feu avancé à 18 h pour 15 départements français. Quelques jours plus tard, la mesure s’étend à 8 départements supplémentaires le 10 janvier et deux autres le 12 janvier. Le 16 janvier, le procédé est ensuite élargi à l’ensemble du territoire français face à l’évolution de la pandémie de Covid-19 dans le pays. C’est sur la base de ses trois groupes que Santé Publique France a établi un bilan épidémiologique du couvre-feu à 18 h. Pour cela, l’instance a utilisé les données collectées jusqu’au 20 janvier 2021.

Ainsi, Santé Publique France (SPF) a constaté entre les deux dernières semaines de décembre 2020 et la première semaine de janvier 2021 « une augmentation du taux d’incidence » chez les trois groupes, « mais elle est moins marquée dans le groupe 1 », soit les départements en couvre-feu avancé depuis le 2 janvier. On peut ensuite lire dans le rapport de SPF que le taux d’incidence a diminué dans le groupe 1 durant la semaine du 11 au 17 janvier. Les autres groupes avaient quant à eux un taux stable.

Malgré que ces résultats soient encourageants quant à l’efficacité du couvre-feu à 18 h, Santé Publique France précise que dans les départements du groupe 1 « l’évolution de la situation était déjà plus favorable dans ce groupe que dans les deux autres en semaine 01, alors qu’il était trop tôt pour que l’effet du couvre-feu anticipé puisse être observé. » Ainsi, l’instance déclare que « Cette différence pourrait être liée à des comportements plus prudents de la population pendant les fêtes dans ces départements où la circulation virale était particulièrement active et avait fait l’objet de campagnes de communication locales ». Il faudra donc encore patienter quelques jours, voir semaine afin de constater le réel impact de cette mesure.