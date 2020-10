Couvre-feu : 54 départements sont désormais concernés par ce confinement nocturne

Le 21 octobre, le porte-parole du gouvernement annonçait qu’un "certain nombre de départements basculeront en alerte maximale".

Depuis samedi dernier, le couvre-feu a été instauré dans huit métropoles françaises ainsi que l’ensemble de l’Ile-de-France. Pas moins d’une semaine plus tard, le quota de ville concerné augmente suite à la prise de parole du premier ministre ce jeudi.

Le couvre-feu touche maintenant 54 départements

Mis en place depuis le 17 octobre, le couvre-feu français était imposé entre 21 heures et 6 heures en Ile-de-France et dans les métropoles d’Aix-Marseille, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Paris, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse.

Lors d’une conférence de presse tenue jeudi 22 octobre par, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé la mise en place du couvre-feu dans 54 départements français.

L’Ain ;

les Hautes-Alpes ;

les Alpes-Maritimes ;

l’Ardèche ;

les Ardennes ;

l’Ariège ;

l’Aube ;

l’Aveyron ;

les Bouches-du-Rhône ;

le Calvados ;

la Haute-Corse ;

la Corse-du-Sud ;

la Côte-d’Or ;

la Drôme ;

le Gard ;

la Haute-Garonne ;

l’Hérault ;

l’Ille-et-Vilaine ;

l’Indre-et-Loire ;

l’Isère ;

le Jura ;

la Loire ;

la Haute-Loire ;

le Loiret ;

la Lozère ;

le Maine-et-Loire ;

la Marne ;

la Meurthe-et-Moselle ;

le Nord ;

l’Oise ;

le Pas-de-Calais ;

le Puy-de-Dôme ;

les Pyrénées-Atlantiques ;

les Hautes-Pyrénées ;

les Pyrénées-Orientales ;

le Bas-Rhin ;

le Rhône ;

la Saône-et-Loire ;

la Savoie ;

la Haute-Savoie ;

Paris ;

la Seine-Maritime ;

la Seine-et-Marne ;

les Yvelines ;

le Tarn ;

le Tarn-et-Garonne ;

le Var ;

le Vaucluse ;

la Haute-Vienne ;

l’Essonne ;

les Hauts-de-Seine ;

la Seine-Saint-Denis ;

le Val-de-Marne ;

le Val-d’Oise.

À cela s’ajoute aussi la Polynésie française.