Covid-19 : 16% des personnes infectées souffrent uniquement de problème intestinal

Suite à une méta-analyse, des chercheurs ont constaté que les troubles intestinaux seuls pouvaient correspondre à une possible infection de la COVID-19.

La COVID-19 se manifeste sous différents symptômes : fièvre, toux, difficultés respiratoires, fatigue. Des troubles intestinaux tels que la diarrhée, des doubleurs abdominaux, des vomissements ou nausées sont aussi présents de manière fréquente. Suite à de nombreuses études, des médecins radiologues de l’université d’Alberta (Canada) ont décidé de mener une méta-analyse autour des troubles intestinaux liés au SARS-Cov-2.

Les douleurs intestinales, un symptôme récurrent

Suite à l’analyse de 36 publications publiées entre le 31 mars et le 15 juillet, les chercheurs ont constaté que 16 % des cas de Covid-19 référencés dans ces études souffraient uniquement de problèmes gastro-intestinaux lors de leur prise en charge à l’hôpital. De plus, on apprend que 18 % de cas avaient subi des examens d’imagerie abdominale afin d’aider les médecins à émettre un diagnostic. Ceux-ci ont ainsi généralement passaient une échographie (classique ou Doppler) et un scanner abdominal après leur admission à l’hôpital.

Un épaississement de la paroi intestinale souvent constatée

Sur 22 des 36 études analysées par les investigateurs de cette méta-analyse, des anomalies ont été aperçues sur l’imagerie médicale. Le plus généralement, les médecins constataient un épaississement de la paroi intestinale des patients. D’autres anomalies ont aussi été signalées comme la pneumatose intestinale (présence de kystes) dans le tractus intestinal ainsi que la présence de gaz dans la veine porte. Des enfants très jeunes infectés par le Covid-19 avaient aussi une intussusception ou une invagination intestinale. Cette dernière se caractérise par le glissement d’une partie de l’intestin dans une autre, créant une occlusion intestinale.

Même si ces cas de manifestation de la maladie Covid-19 sont assez rares, la méta-analyse va permettre d’aider les médecins à orienter de façon plus efficace leur diagnostic lorsqu’un patient sans symptômes respiratoires disposera de problèmes intestinaux.