Covid-19 : 80 % des patients hospitalisés présentent des manifestations neurologiques

Dans une récente étude, des médecins ont constaté que 80 % des patients hospitalisés souffraient de manifestations neurologiques.

La Covid-19 se détaille jour après jour, étude après étude et cas par cas. Dans les hôpitaux, les médecins sont ainsi face à de multiples personnes infectées par le virus et aux symptômes totalement différents. À travers une récente étude sur des patients hospitalisés, les médecins de l’université de médecine de Pittsburgh ont notamment découvert que 80 % des patients hospitalisés présentaient des manifestations neurologiques. Dans leurs résultats, ils présentent ainsi les symptômes les plus récurrents, mais aussi l’impact sur les patients dans le temps.

Les manifestations neurologiques touchent 4/5 des patients hospitalisés

Publiée dans Jama Network Open, l’étude a mis en évidence que 80 % des patients hospitalisés suite à une infection à la Covid-19 souffraient de manifestations neurologiques bénignes ou sévères. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs de l’université de médecine de Pittsburgh ont utilisé les données de 3 744 patients répartis dans 28 hôpitaux internationaux afin d’estimer l’incidence de ces symptômes ainsi que le poids des manifestations neurologique sur la santé.

Quels sont les principaux symptômes rapportés par les patients ou diagnostiqués ?

Ainsi, les médecins ont pris en compte les symptômes modérés rapportés par les patients non confirmés par un diagnostic médical, mais aussi les symptômes plus sérieux diagnostiqués à l’hôpital. Le plus fréquemment, les manifestations neurologiques rapportées par les patients sont des maux de tête (37 %), puis l’anosmie ou l’agueusie (26 %), soit la perte du goût ou de l’odorat. Parmi les pathologies diagnostiquées par les médecins, nous retrouvons dans 49 % des cas les encéphalopathies aiguës, le coma dans 17 %, puis les accidents vasculaires cérébraux avec 6 %.

Un risque plus élevé ?

Suite à ses résultats, les médecins ont analysé si ces symptômes neurologiques augmentaient le risque de décès des patients hospitalisés. Ils ont ainsi constaté que c’était bien le cas pour les pathologies diagnostiquées médicalement. Concernant les symptômes rapportés par les malades, ils semblent qu’ils n’aient aucune conséquence négative sur l’évolution de l’infection à la Covid-19.