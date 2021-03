Covid-19 : AstraZeneca annonce 80% d’efficacité pour son vaccin et aucun risque de caillots de sang

A travers un nouvel essai clinique, AstraZeneca souligne l’efficacité de son vaccin, mais aussi le fait que cette solution n’augmente pas les risques de caillots de sang.

La semaine dernière, de nombreux pays européens s’inquiétaient sur les effets indésirables constatés chez certains patients ayant reçu une dose du vaccin d’AstraZeneca contre la Covid-19. Rassurés par l’Agence européenne des médicaments (EMA), les pays membres de l’UE ont en parti repris la vaccination avec cette solution, certains ayant même revu leurs recommandations à propos du vaccin tels que la France. Le lundi 22 mars 2021, le groupe pharmaceutique suédo-britannique a présenté les résultats d’un nouvel essai clinique sur les plus de 65 ans mené aux États-Unis.

Un nouvel essai clinique rassurant pour le vaccin AstraZeneca

Avec l’arrivée d’une troisième vague épidémique à travers le monde, la vaccination est aujourd’hui encore plus au cœur de la stratégie de lutte contre la Covid-19. AstraZeneca vient ainsi d’annoncer une bonne nouvelle concernant son vaccin. Suite à un essai clinique mené sur des personnes âgées de plus de 65 ans, le laboratoire a en effet dévoilé que son vaccin était efficace à 80% contre la Covid-19. Une bonne nouvelle pour un grand nombre de pays qui avait pour le moment renoncé à prescrire ce vaccin aux personnes de cet âge étant donné le manque de données résultant des précédents essais cliniques.

Mené sur 32 449 participants aux États-Unis, l’essai clinique de phase 3 a aussi permis de souligner que le vaccin n’augmenterait pas le risque de caillots sanguins. De plus, AstraZeneca affirme que son sérum contre la Covid-19 est efficace à 79% pour prévenir la Covid-19 symptomatique dans la population générale. Il atteindrait même les 100% pour empêcher le développement de formes sévères de la maladie et l’hospitalisation.

Pour information, cet essai clinique était composé à 20% de patients âgés de plus de 65 ans et de 60% de personnes ayant des problèmes de santé associés à des risques plus élevés de développer une forme grave de Covid, comme le diabète, l’obésité ou des problèmes cardiaques.