Covid-19 : AstraZeneca déclare finalement que son vaccin est efficace à 76%

AstraZeneca vient de revoir les résultats concernant l’efficacité de son vaccin contre la Covid-19.

Lundi 22 mars, AstraZeneca avait publié des résultats d’un récent essai clinique de son vaccin contre la Covid-19. Cependant, la National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) avait rapidement exprimé ses doutes quant à la véracité des données exposées par le laboratoire pharmaceutique. La firme suédo-britannique s’était ainsi engagée mardi à présenter dans les 48 heures des résultats mis à jour de l’essai clinique de phase III mené aux États-Unis, au Pérou et au Chili. En date du jeudi 25 mars, AstraZeneca a ainsi déclaré « l’analyse primaire des essais de phase III (du vaccin) aux États-Unis ont confirmé que (son) efficacité était cohérente ».

AstraZeneca précise l’efficacité de son vaccin contre la Covid-19

D’après le communiqué publié jeudi par AstraZeneca, son vaccin est efficace à 76% dans la population générale. Selon le laboratoire pharmaceutique, l’intervalle de confiance est compris entre 68 et 80 % suite à l’injection des deux doses de vaccin. L’efficacité contre la Covid-19 symptomatique de cette solution atteint les 85 % pour les personnes âgées de 65 ans et plus avec un intervalle de confiance entre 58 et 95%. Pour finir, AstraZeneca souligne que le vaccin est efficace à 100% contre les formes graves de maladies et les hospitalisations.

« Les premières analyses sont comparables aux analyses intermédiaires publiées précédemment, et confirment que notre vaccin anti-Covid est très efficace chez les adultes, y compris ceux âgés de plus de 65 ans. Nous sommes impatients de remplir notre dossier réglementaire pour l’autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis et de préparer le déploiement de millions de doses à travers l’Amérique », conclut le vice-président exécutif d’AstraZeneca, Mene Pangalos.

Suite à ces résultats consolidés, AstraZeneca pourrait enfin être administré pour la campagne de vaccination aux Etats-Unis. Pour rappel, l’administration Trump avait commandé pas moins de 300 millions de doses de cette solution à l’occasion de l’opération « Warp Speed » au printemps 2020. Selon l’administration Biden, les commandes faites auprès de Moderna, Pfizer-BioNTech et Johnson & Johnson permettront d’ici fin mai de vacciner l’ensemble des adultes américains.