Covid-19 : certains groupes sanguins seraient moins à risque

Depuis le début de l’épidémie, de nombreux scientifiques étudient les effets du Covid-19 sur la physiologie humaine.

Nous apprenons ainsi que certains groupes sanguins seraient moins susceptibles d’être touchés par le virus. Publiées cette semaine, deux études scientifiques constatent de nouvelles tendances de contaminations et de sévérité des symptômes du Covid-19 en fonction du groupe sanguin des individus.

Des symptômes moins sévères pour les groupes sanguins O et B

La première étude a été menée sur 95 patients Canadiens ayant séjourné dans les hôpitaux de Vancouver (Canada) suite à une infection grave de coronavirus entre février et avril. Les patients de groupe sanguin O ou AB passaient ainsi en moyenne 4,5 jours de moins en soins intensifs que ceux ayant du sang de type A ou AB. De plus, les personnes possédants un groupe sanguin A ou AB avaient plus souvent besoin d’un respirateur ou de dialyse que ceux les personnes de type O ou B. Le groupe de chercheur déclarait ainsi que « Les patients de ces deux groupes sanguins peuvent présenter un risque accru de dysfonctionnement ou d’atteinte des organes en raison de la COVID-19 que les personnes de groupe sanguin O ou B ».

Un risque de contamination moins élevé pour le sang de type O

Concernant la seconde étude, celle-ci constate que les personnes ayant un groupe sanguin de type O avaient un risque réduit face à la maladie du Covid-19. Pour établir ce constat, une équipe de chercheur a étudié un demi-million de Danois testés pour le coronavirus entre fin février et fin juillet. Au total, 4 600 d’entre-deux avaient contracté le virus. Dans leurs résultats, les scientifiques ont remarqué que le taux d’individus contaminés ayant un groupe sanguin de type O (38,4 %) était inférieur à la prévalence du groupe sanguin dans une population de 2,2 millions d’habitants Danois (41,7 %). Une constatation permettant aux chercheurs d’annoncer que « Le groupe sanguin O est significativement associé à une sensibilité réduite ».