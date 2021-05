Covid-19 : cinq cas du variant indien viennent d’être détectés en Gironde, dans le Lot-et-Garonne et les Bouches-du-Rhône

Récemment, plusieurs cas d’infection au variant indien de la Covid-19 ont été détectés sur le territoire français.

Depuis quelque semaine, la pandémie de Covid-19 touche gravement l’Inde face à l’arrivée d’un nouveau variant. Causant une deuxième vague épidémique dévastatrice dans le pays, la France avait récemment décidé de durcir les règles d’entrée sur le territoire des personnes provenant d’Inde. Malheureusement, nous avons appris hier que déjà cinq personnes avaient déjà contracté le variant indien de la Covid-19 en France.

Le variant indien est désormais sur le territoire français

Jeudi 29 avril, Olivier Véran annonçait de premiers cas d’infection en France métropolitaine de Français infectés par le variant indien de la Covid-19. L’Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine a par la suite annoncé de nouveaux cas. Dans un communiqué publié jeudi, le ministère des Solidarités et de la Santé annonçait ainsi que deux cas avaient “été détectés dans les Bouches-du-Rhône”, et un autre dans le Lot-et-Garonne. Le lendemain, l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a déclaré un second cas dans ce département ainsi qu’un autre en Gironde.

En début de semaine, le ministre de la Santé annonçait qu’”aucun cas de variant d’origine indienne” en France métropolitaine n’avait été détecté. Seuls deux cas en Guadeloupe étaient à ce moment-là confirmés. Sur BFMTV et CNews, Benoît Elleboode, directeur de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine précisait que le “séquençage a été fait à Toulouse sur un patient qui était revenu d’Inde et qui refaisait un test parce qu’il devait repartir à l’étranger. On a identifié que c’était le variant indien et donc tout le dispositif de retrotracing, d’isolement et de protection de toutes les personnes a été mis en place vis-à-vis de ce variant indien”.

Le communiqué du ministère de la Santé précise que c’est une femme résidant dans le département s’étant isolée directement avec sa famille à son domicile après avoir été testée positif le 9 avril. Nous apprenons que “seul l’un des contacts à risque identifié est devenu positif pendant son isolement”. Dans les Bouches-du-Rhône, les “deux personnes arrivant d’Inde, sans lien l’une avec l’autre”. Ces dernières ont directement été “mises en quarantaine immédiatement après leur arrivée” et testées positives au début de leur quarantaine. La dernière personne a été identifiée à Bordeaux et revenait d’un voyage professionnel en Inde le 18 avril. Ce dernier a été testé positif le 25 avril suite à “quelques symptômes”. 10 cas à risques ont été identifiés.