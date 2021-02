Covid-19 : de nouvelles mesures ajoutées au protocole sanitaire dans les écoles

Le gouvernement vient de prendre de nouvelles mesures afin de renforcer le protocole sanitaire dans les écoles, collèges et lycées.

Face à l’évolution de la pandémie de Covid-19 ainsi que la présence des nouveaux variants, le ministère de l’Éducation nationale a décidé de nouvelles directives. À travers ces dernières, le protocole sanitaire se voit renforcé dans les écoles, les collèges, ainsi que les lycées de France.

Le gouvernement présente de nouvelles règles sanitaires pour les écoles

Depuis de nombreuses semaines, les variants de la Covid-19 inquiètent. N’ayant pas encore opté pour un reconfinement, le gouvernement ajoute ainsi des mesures supplémentaires afin de lutter contre la pandémie. Depuis le 1er février, un nouveau protocole sanitaire a ainsi vu le jour dans les établissements scolaires français.

Pour commencer, une nouvelle mesure concernant les masques a été prise. Ainsi, les personnels et les élèves d’écoles élémentaires jusqu’au lycée doivent porter un masque de catégorie 1. La décision fait notamment suite à l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique préconisant l’utilisation de ce type de dispositif plus filtrant par rapport aux masques artisanaux. Second point, le ministère de l’Éducation nationale demande à ce que les salles accueillant des élèves soient aérées toutes les heures pendant quelques minutes. Pour rappel, le protocole soulignait déjà une aération de 15 minutes minimum avant l’accueil des élèves, les intercours et les récréations par exemple.

Plus de distanciation et les décisions prises en cas d’infection

Outre les deux premiers points évoqués, le gouvernement vient d’ajouter au protocole sanitaire des écoles une distanciation d’au moins deux mètres entre les élèves de différentes classes à la cantine. Lorsque cela est impossible comme par exemple dans les collèges ou les lycées, il est demandé de faire déjeuner les élèves d’un même groupe ensemble et de les séparer de deux mètres avec les autres groupes. Le protocole précise que « La mise en œuvre de la distanciation de deux mètres entre classes dans le premier degré et entre groupes dans le second degré devra être mise en place au plus tard le 8 février 2021 ».

Pour finir, on apprend que dans la situation où un cas est détecté dans une classe de maternelle, le casse sera fermé et les enfants devront rester chez eux pendant sept jours. En primaire et au secondaire, la même pratique sera mise en place uniquement en cas de contamination par un variant à la Covid-19.