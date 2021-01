Covid-19 : de nouvelles restrictions très prochainement

Le virus de la Covid-19 ne faiblit pas et alarme de plus en plus le gouvernement. Face à la menace, le gouvernement prévoit de nouvelles mesures.

Face à l’évolution de la pandémie Covid-19, les décisions doivent être prises rapidement et en conséquence par le gouvernement. Le variant anglais commence à être de plus en plus présent sur le territoire et l’impact des fêtes de fin d’année va bientôt pouvoir être constaté par l’exécutif. Après avoir avancé le couvre-feu dans plusieurs départements, l’exécutif s’apprête à faire le point lors d’un conseil de défense mercredi, puis dévoiler les décisions prises lors d’une conférence de presse jeudi.

Covid-19 : un variant qui inquiète

La pandémie de Covid-19 ne désemplit pas sur le territoire français. Semaine après semaine, de plus en plus de départements subissent un couvre-feu avancé et l’arrivée du variant anglais en France inquiète le gouvernement. La situation se veut tout de même inquiète avec l’arrivée du nouveau variant britannique. Déjà présent sur le territoire français, celui-ci a pour vocation d’être plus contagieux et pourrait ainsi induire une nouvelle vague. En plus de cela, l’impact des fêtes de fin d’année sera connu dès demain. Cet élément se veut ainsi important afin d’envisager les décisions à venir pour le gouvernement.

Un Conseil de défense sanitaire aujourd’hui

La menace du Covid-19 reste donc forte sur le territoire et l’exécutif va très surement serrer la vis encore une fois aux Français. Cela s’est d’ailleurs déjà remarqué avec le couvre-feu avancé à 18 h pour 25, dont la Drome et le Var depuis hier. Un Conseil de défense sanitaire va ainsi avoir lieu aujourd’hui afin d’étudier la situation et de prendre des décisions face à l’évolution de la pandémie. De nouvelles annonces seront ensuite faites par le Premier ministre Jean Castex lors d’une conférence de presse jeudi 14 janvier. Parmi les possibles restrictions sanitaires qui pourraient être mises en place, on peut penser à un couvre-feu national à 18 heures, ou dans le pire des cas un confinement seulement le week-end.