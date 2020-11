Covid-19 : de nouvelles vagues de contamination jusqu’au printemps

Selon le Conseil scientifique, la seconde vague de la Covid-19 ne serait pas la dernière dont devrait souffrir le pays.

Avec l’arrivée du reconfinement, de nombreuses personnes se demandent quand un retour à la vie « normal », soit avant la COVID-19, sera possible. Une réponse à cette question vient d’être donnée par le Conseil scientifique.

Fin de la seconde vague : pas avant la fin d’année

Le 1er novembre, Le Conseil scientifique vient de diffuser son dernier avis datant du 28 octobre concernant la deuxième vague de contamination du Covid-19. Pour commencer, celui-ci estime qu’il est pour le moment impossible de prévoir la durée de cette nouvelle vague. Il précise que « cela dépend du virus lui-même, de son environnement climatique, des mesures qui vont être prises pour limiter la circulation du virus, de leur acceptation et donc de leur impact ». Le Conseil scientifique déclare tout de même que la deuxième vague ne se terminera pas avant « la fin d’année ou début d’année 2021 ». Avant cette date-là, la stratégie « tester-tracer-isoler » aurait, selon le Conseil scientifique, plus de change de succès.

De nouvelles vagues jusqu’à la fin de l’hiver/printemps 2021

Pour aider à contrôler cette seconde vague, il annonce que plus de moyens humains doivent être mis en place autour du dépistage. De plus, l’application Tous Anti-Covid doit conquérir une plus large fraction de la population. Pour finir, les tests antigéniques doivent être pris en charge par les médecins généralistes ainsi que les professionnels de santé afin de permettre de tester plus largement les Français.

Le Conseil scientifique précise tout de même qu’« il est probable que ces mesures même optimisées ne suffiront pas pour éviter d’autres vagues, après la deuxième. On peut ainsi avoir plusieurs vagues successives durant la fin de l’hiver/printemps 2021, en fonction de différents éléments : état climatique, niveau et efficacité opérationnelle de la stratégie Tester, Tracer, Isoler ».