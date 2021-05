Covid-19 : des chercheurs déclarent avoir trouvé une méthode pour prévenir les cas de thromboses après vaccination

Les cas de thromboses suite à la vaccination contre la Covid-19 AstraZeneca ou Johnson & Johnson viennent d’être expliqués par des chercheurs allemands.

Après des mois de crise sanitaire, les vaccins sont venus sonner le glas d’un retour à la normale. Cependant, certains sérums contre la Covid-19, tels que l’AstraZeneca et le Jonhon & Johnson (Janssen) sont venus ralentir les campagnes de vaccination. En effet, une certaine méfiance est désormais de mise de la part des populations suite à l’apparition de cas de thromboses dans la population post-vaccination. Récemment, des chercheurs ont affirmé avoir trouvé une solution permettant de résoudre ces problèmes de caillots sanguins.

La raison des caillots de sang après vaccination semble avoir été trouvée

Bonne nouvelle, des chercheurs annoncent avoir trouvé la raison des quelques cas de caillots sanguins (thromboses) provoqués par les doses de vaccin contre la Covid-19 AstraZeneca et Janssen. En trouvant l’origine de ces derniers, une solution a ainsi été trouvée afin de pallier à cet effet indésirable. D’après le Financial Times, média ayant reporté les résultats de ses premières études, Rolf Marschalek, professeur à l’université Goethe de Francfort, ainsi que ses confrères soulignent que « le problème résiderait dans les vecteurs d’adénovirus que les deux vaccins utilisent pour introduire la protéine de Sars-CoV-2 dans le corps ».

A l’intérieur du noyau, les scientifiques rapportent que « certaines parties de la protéine se séparent et créent de nouvelles versions, qui ne peuvent pas se lier à la membrane cellulaire, où une quantité significative d’immunisation se produit ». De ce fait, les parties de la protéine restant flottantes sont expulsées de la cellule et provoquent des thromboses chez une personne sur 100 000. Les vaccins ARN messager (Pfizer BioNtech et Moderna) ne provoquent pas ce genre de complication étant donné qu’ils transportent « le matériel génétique dans la cellule et ne pénètrent jamais dans le noyau ».

Les chercheurs allemands estiment finalement que les sérums d’AstraZeneca et Janssen peuvent être modifiés afin d’éviter cet effet indésirable. En contact avec Johnson & Johnson, Rolf Marschalek explique que le laboratoire Janssen « essaie d’optimiser son vaccin maintenant. Avec les données que nous avons, nous pouvons dire aux entreprises comment muter ces séquences ». Concernant AstraZeneca, aucun échange n’a pour le moment été échangé, « mais s’ils me contactent, je peux leur dire quoi faire pour fabriquer un meilleur vaccin ».