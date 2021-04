Covid-19 : des études montrent que le virus n’apprécie pas du tout le soleil

Le soleil serait un allier radicalement efficace contre le virus de la Covid-19 selon de nouvelles études.

Le virus de la Covid-19 vient encore de livrer quelques-uns de ses secrets. Nous découvrons aujourd’hui par le biais du média Futura Santé que deux nouvelles études ont permis de déceler l’impact de la lumière du soleil sur le SARS-CoV-2. Les chercheurs ont ainsi découvert une mortalité plus faible dans les zones les plus exposées au soleil ou encore une désactivation du coronavirus suite à une exposition prolongée durant environ 10-20 minutes.

Le soleil : un allier de taille face à la Covid-19

Commençons avec l’étude menée par les chercheurs de l’université d’Edimbourg. Ces dernières ont récemment découvert que l’exposition au soleil, principalement les UVA permettraient de limiter le nombre de décès liés à la Covid-19. Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont comparé les chiffres de mortalité aux niveaux d’UV entre janvier et avril 2020 dans environ 2 500 comtés des Etats-Unis, mais aussi en Angleterre et en Italie. A noter que les chercheurs ont concentré leurs recherches sur des zones avec des niveaux d’UVB trop faibles pour que le corps produise de manières significatives de la vitamine D.

Suite à cette analyse, les chercheurs émettent l’hypothèse selon laquelle l’exposition au soleil permettrait à la peau de libérer de l’oxyde nitrique (monoxyde d’azote). De précédentes études en laboratoires soulignaient ainsi que cela permettait de réduire la capacité de virus à se répliquer. Les effets constatés pourraient aussi être en lien avec de précédentes recherches menées par les chercheurs de l’université d’Edimbourg. En effet, ils avaient précédemment prouvé qu’une exposition accrue au soleil permettait d’avoir une meilleure santé cardiovasculaire.

De plus, l’université de Californie aux Etats-Unis avait constaté par le passé que l’exposition prolongée aux rayons du soleil désactivait « le coronavirus responsable de la Covid-19 huit fois plus vite que le prévoient les modèles », explique Futura Santé. Ainsi, il serait possible que les UVA soient en cause dans ce processus.