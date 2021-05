Covid-19 : des experts scientifiques relancent la possibilité d’une erreur de laboratoire comme origine du virus

L’hypothèse selon laquelle le virus de la Covid-19 serait à l’origine d’une erreur de laboratoire vient d’être remise sur la table pas un groupe de biologistes.

Cela fait maintenant presque un an et demi que le virus de la Covid-19 a été découvert pour la première fois chez la population humaine. Cependant, nous ne savons toujours pas les raisons de l’apparition de ce dernier. Suite à l’enquête menait par l’OMS, une tribune de 18 scientifiques réclame aujourd’hui d’effectuer une nouvelle enquête « indépendante » reposant sur l’analyse de données des laboratoires et des agences chinoises afin d’avoir le fin mot de l’histoire concernant l’origine du virus, mais surtout que toutes les pistes soient étudiées.

L’origine du virus toujours incertaine pour les scientifiques

A travers une lettre publiée dans la revue Science le 13 mai, un groupe de 18 biologistes relance l’hypothèse d’un accident de laboratoire à Wuhan. « Seules quatre des 313 pages du rapport (de l’OMS) et de ses annexes traitaient de la possibilité d’un accident de laboratoire », soulignent ainsi les scientifiques. Le groupe signataire de cette lettre ajoute que deux théories « n’ont pas été examinées de manière équilibrée » : la transmission par un hôte animal intermédiaire et d’un virus issu de manipulation en laboratoire.

Ils réclament ainsi plus de transparence de la part de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) afin d’avoir le fin mot de l’histoire. Pour être plus précis, les scientifiques demandent un examen plus approfondi de la recherche sur « le gain de fonction », soit la nature des recherches menées par l’Institut de virologie de Wuhan. Ce dernier est d’ailleurs le principal centre d’étude de virus de la chauve-souris similaire au SARS-CoV-2. Ils soulignent ainsi une certaine coïncidence entre la présence de ce laboratoire dans la ville de Wuhan et l’apparition du virus de la Covid-19.

Les 18 signataires expliquent : « Nous devons prendre au sérieux les hypothèses relatives à la propagation naturelle et en laboratoire jusqu’à ce que nous disposions de données suffisantes. Une enquête appropriée doit être transparente, objective, fondée sur des données, inclure une vaste expertise, soumise à un contrôle indépendant et gérée de manière responsable afin de minimiser l’impact des conflits d’intérêts. »

Les scientifiques chinois ont rapidement réagi à ces accusations. Selon Shi Zhengli, responsable des maladies émergentes à l’Institut de Wuhan, les soupçons des scientifiques sont « déplacés » et pourraient « nuire aux capacités du monde de répondre aux pandémies ». Concernant la demande d’un nouvel examen des données de l’institut, il répond : « Ce n’est pas acceptable ; qui peut fournir une preuve qui n’existent pas ? »