Covid-19 : des films plastiques pour tuer le virus, la solution d’une start-up française

Un film plastique permettant d’éliminer l’ensemble des bactéries, dont le coronavirus, vient d’être créé.

De nombreux acteurs cherchent des solutions afin de pallier à la propagation du virus. Outre les gestes barrières ainsi que les masques, certaines entreprises cherchent à trouver une façon de rendre notre environnement plus. Voici la solution d’une start-up française, un film plastique tuant bactéries, virus, et bien évidemment le Covid-19.

Un film plastique protecteur détruisant le Covid-19 pendant 50 mois

La start-up toulousaine Pylote vient de lancer un film plastique protecteur révolutionnaire du nom de Coversafe. Cette prouesse technologique riche de plus de 10 ans de recherche et développement a permis à l’entreprise de mettre au point des microsphères minérales naturelles pouvant protéger contre les bactéries ainsi que les virus (gastro-entérite, grippe, herpès, coronavirus…). Celles-ci sont ensuite intégrées dans un film plastique adhésif spécialement conçu par l’entreprise française Gergonne, afin de pouvoir appliquer cette technologie sur différentes surfaces, ustensiles et outils.

Le PDG de la start-up déclare que « Ce film agit comme un bouclier pour éviter une contamination par des organismes déposés en toussant ou par les doigts. Grâce à notre technologie, les virus et germes sont détruits en surface, avec une efficacité sur plus de 50 mois. ». L’entreprise précise en plus que le produit ne perd pas ses propriétés après chaque lavage ou lorsqu’il est touché.

La solution a d’ailleurs récemment été adoptée par la compagnie aérienne Corsair. Après un essai le 29 octobre sur les tablettes d’un avion reliant Paris-Orly à Abidjan, l’entreprise a décidé d’appliquer le film plastique à l’ensemble de ses vols afin de protéger contre le Covid-19. D’autres implémentations ont aussi été faites dans certaines entreprises ou même des écoles. Alors, que pensez-vous de cette innovation ? N’hésitez pas à nous délivrer vos avis à ce sujet.