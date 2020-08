COVID-19 : des symptômes qui se suivent lors d’une contamination

Des études prouvent que les symptômes de la COVID-19 se suivent et sont toujours dans un seul et même ordre.

Que vous soyez un médecin, un infirmier, un patient ou autres, tout le monde connait les symptômes de ce virus. Néanmoins, des chercheurs de l’Université de Californie du Sud ont réussi à trouver l’ordre d’apparition des différents symptômes. Ils ont comparé des milliers de patients qui avaient quant à eux la grippe saisonnière. Or, les résultats démontrent qu’aucun de ces deux virus ne fonctionne pareil. D’ailleurs, ces tests ont été comparés aux relevés de l’Organisation mondiale de la santé du 16 au 24 février 2020 en Chine.

Ici, nous émettons l’hypothèse que l’ordre d’apparition des symptômes pourrait aider les patients et les professionnels de la santé à diagnostiquer et distinguer plus rapidement la COVID-19 des autres maladies respiratoires

Des analyses plus précises

Les chercheurs ont analysé plus de 55 000 patients contaminés par la COVID-19. En plus de la comparaison à la grippe saisonnière, ils ont comparé ces résultats à d’autres virus tels que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) ainsi que le SRAS-1. Suite à plusieurs conclusions et réflexions, l’Université de Californie du Sud a conclu que les symptômes apparaissaient dans l’ordre :

fièvre ;

la toux ;

des douleurs musculaires ;

des nausées ;

diarrhée.

« Cet ordre pourrait s’avérer être particulièrement important quand des maladies cycliques comme la grippe vont chevaucher les infections à la COVID-19. Tant donné qu’il existe maintenant de meilleures approches pour les traitements de la COVID-19, l’identification précoce des patients pourrait réduire le temps d’hospitalisation » Peter Kuhn

Petit à petit, nous avons de meilleures informations au sujet de la COVID-19. Après un possible vaccin en Russie administré à la fille de Poutine, tout semble croire qu’une lumière arrive à se faufiler dans un brouillard om nous avançons tous. D’ailleurs, allez-vous réaliser le vaccin contre la COVID-19 ? N’oubliez pas, porter le masque ne vous protège pas à vous, mais protège les autres. Si votre interlocuteur ne porte pas de masque, décalez-vous pour ne pas lui faire face.