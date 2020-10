Covid-19 : Emmanuel Macron annonce le reconfinement en France à partir du 30 octobre

Le président Emmanuel Macron vient d’annoncer le retour du confinement sur le territoire français. Que prévoit cette nouvelle mesure ?

Après seulement 15 jours de couvre-feu pour quelques métropoles, élargit sur 54 départements français il n’y a même pas une semaine, le reconfinement pointe le bout de son nez. En effet, le État a tenu un nouveau bilan hier face à la seconde vague de Covid-19 avant d’annoncer cette nouvelle mesure.

Covid-19, un bilan alarmant et une décision réfléchie

Mercredi 28 octobre, le Président de la République a tenu un discours national à la télévision française. Centrée sur la pandémie de Covid-19 touchant gravement le pays à travers une seconde vague, cette allocution a tout d’abord fait le point sur la situation du pays face à l’épidémie. Le chef de l’État a ainsi déclaré que les mesures mises en place étaient insuffisantes et que « Nous sommes submergés par l’accélération soudaine de l’épidémie ».

Face à des contaminations de plus en plus élevées ainsi que des hôpitaux de plus en plus en alerte, le président a encore une fois engagé sa responsabilité de protéger les Français. L’objectif aujourd’hui est de protéger les plus fragiles, les plus jeunes, les soignants, les plus modestes ainsi que l’économie du Pays. Avant d’annoncer le reconfinement, Emmanuel Macron a tenu à montrer que l’immunité collective ainsi que le pari de tester – alerter – protéger ne seraient pas suffisants pour sauver le pays et protéger le plus de vies.

Reconfinement, qu’est-ce qui va changer à partir du 30 octobre ?

En deuxième partie de ce discours, Emmanuel Macron a annoncé le reconfinement de la France à partir du vendredi 30 octobre. Cela signifie que les citoyens français doivent au maximum rester chez soi et que les établissements recevant du public seront fermés. Des exceptions sont tout de même faites pour les commerces alimentaires de première nécessité, services publics et les cimetières.

Le télétravail redevient en conséquence la norme principale pour toutes les entreprises. Cependant, si le corps de métier ne peut pas se plier à cette pratique, les entreprises pourront continuer à fonctionner normalement. De plus, le chômage partiel sera remis en place pour les employés ne pouvant pas travailler. Côté études, les écoles, collèges et lycées restent ouverts pendant que les universités devront dispenser des cours à distance.