Covid-19 : Emmanuel Macron dévoile le calendrier de déconfinement

Le jeudi 29 avril, Emmanuel Macron a présenté les différentes étapes de son plan de déconfinement.

Après la mise en place d’un troisième confinement depuis le 3 avril 2021, Emmanuel Macron a annoncé le jeudi 29 avril le calendrier de déconfinement. Le processus se déroulera en quatre étapes : le 3 mai, le 19 mai, le 9 juin et le 30 juin. Cependant, la mise en place de ces dernières pourra être retardée dans certains départements si le taux d’incidence est durablement supérieur à 400 cas pour 100 000 personnes. Pour le moment, seulement huit départements sont concernés : les Bouches-du-Rhône, l’Oise, Paris, la Seine-et-Marne, l’Essonne, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

Le calendrier de déconfinement enfin précisé par Emmanuel Macron

Dès le lundi 3 mai, les Français pourront à nouveau se déplacer sur l’ensemble du territoire français. Cependant, le couvre-feu restera encore fixé à 19 heures. Nous apprenons aussi que les lycées pourront reprendre l’enseignement en présentiels, mais avec seulement 50 % des effectifs. Pour les collégiens, les élèves de troisième et quatrième feront de même et les cinquièmes et sixièmes retourneront à temps plein dans les établissements.

En date du 19 mai, Emmanuel Macron a annoncé que le couvre-feu passera à 21 heures. De plus, les terrasses des restaurants et des cafés pourront rouvrir. Une limite d’accueil de 6 personnes par table est tout de même de mise. Du côté des commerces, ces derniers pourront aussi rouvrir sous condition de protocoles sanitaires adaptés et de jauges. Les lieux culturels tels que les musées, les monuments, les cinémas, les théâtres ainsi les salles avec public pourront aussi ouvrir leurs portes de nouveau. Ils ne pourront cependant accueillir que 800 personnes et intérieur et 1 000 personnes en extérieur au maximum.

A partir du 9 juin, le couvre-feu passera à 23 heures, les restaurants et cafés pourront accueillir des clients en salle, les salles de sport rouvriront et le pass sanitaire sera mis en place. Pour finir, le mercredi 30 juin sonnera la fin du couvre-feu. Les limites de jauge d’accueil des établissements seront aussi levées et les évènements rassemblant plus de 1 000 personnes seront accessibles grâce au pass sanitaire. Les discothèques resteraient quant à elle toujours fermées.