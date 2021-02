Covid-19 : Emmanuel Macron s’exprime sur les vaccins contre le coronavirus

Sans crier gare, Emmanuel Macron a pris la parole au JT de 20 heures sur TF1 mardi 2 février afin de parler des vaccins contre la Covid-19.

La campagne de vaccination contre la Covid-19 a maintenant débuté depuis plus d’un mois en France. Après de récentes nouvelles sur des problèmes d’approvisionnement ainsi que l’approbation du vaccin AstraZeneca, le président de la République s’est invité sur le journal de 20 heures de TF1 afin de parler des vaccins.

Une interview surprise d’Emmanuel Macron sur TF1

Suite à une réunion concernant les vaccins contre la Covid-19, Emmanuel Macro a pris la place d’un porte-parole afin de faire un compte rendu de la situation vaccinale sur le territoire français. Le chef de l’État a ainsi pris le temps de déclarer ce mardi 2 février que la compagne de vaccination « se déroule au rythme qui était prévu ». Afin de rassurer les Français, ce dernier a assuré que le pays suivait « exactement le même rythme que nos voisins allemands et nos autres voisins européens ». La stratégie mise en place permettrait ainsi de proposer « à tous les Français adultes qui le souhaitent un vaccin » d’ici la fin de l’été 2021.

Une campagne vaccinale qui va s’accélérer progressivement

Durant la suite de cet entretien, le président de la République a annoncé que la France allait « produire encore davantage » grâce à la mise en production de vaccins contre la Covid-19 dans quatre sites pharmaceutiques français « dès fin février, début mars ». Concernant le vaccin russe Spoutnik V, le chef de l’État français a annoncé que dès qu’à la minute où une demande d’autorisation de mise sur le marché sera déposée « les autorités européennes et nos autorités nationales regarderont scientifiquement ce vaccin, de manière indépendante, et, en fonction de ces résultats et des preuves, l’homologueront ou pas ».

Emmanuel a tout de même rappelé que « Ce n’est pas notre stratégie de vaccination qui permettra d’éviter à court terme un reconfinement ou non », mais la mobilisation de tous à travers les gestes barrières ainsi que « notre capacité à bien respecter le triptyque tester-accompagner-protéger ».