COVID-19 et fêtes de fin d’année : quelles restrictions ?

Face à la pandémie qui touche le monde depuis l’année dernière, les fêtes de fin d’années n’auront pas tout à fait le même goût. Quelles restrictions nous attendent en France ?

Les Français se préparent à de drôles de fêtes cette année. Noël et le jour de l’An sont menacés par la COVID-19 , qui continue de circuler en France. Grâce au confinement, le nombre de cas et de personnes hospitalisées baisse de jour en jour. Cependant, le gouvernement craint une troisième vague à l’arrivée des fêtes, comme aux États-Unis après Thanksgiving. Les restrictions risquent donc de perturber nos fêtes.

La seconde phase de déconfinement attendue le 15 décembre

La France s’est fixé un objectif précis, afin de lancer la seconde phase de son déconfinement. D’ici le 15 décembre, si le nombre de cas positifs à la COVID-19 se stabilise à 5 000 par jour, certaines restrictions seront levées.

Se déplacer en France ou hors frontières

À partir du 15 décembre, si la France remplit tous ces objectifs, il n’y aura plus besoin d’attestation. Ainsi, les Français pourront de nouveau se déplacer, sans limite de temps dans la journée.

Cependant, un couvre-feu sera toujours de mise. En effet, il ne sera pas possible de se déplacer le soir, à partir de 21 heures, et ce, jusqu’à 7 heures le lendemain matin. Des exceptions seront faites les soirs du 24 et du 31 décembre, pour nous permettre de célébrer les fêtes en famille.

Toutefois, il ne sera pas possible de se rassembler sur la voie publique.

Pour ceux qui voudront passer les fêtes hors des frontières, ce sera également possible. En revanche, il faudra se plier aux différentes règles des pays visés. Par exemple, pour se rendre en Espagne, il vous faudra le résultat négatif d’un test PCR, effectué 72 heures avant votre arrivée.

Se divertir

Si les restaurants, bars et discothèques resteront fermés jusqu’au 20 janvier 2021, il sera quand même possible de se divertir dès le 15 décembre.

En effet, les musées, théâtres et cinémas seront autorisés à rouvrir, avec la mise en place d’un horodatage. Ainsi, les spectacles de moins de 1 000 personnes pourront reprendre, pour le plus grand plaisir du monde du spectacle.

Enfin, il n’y aura pas besoin de remplir une attestation, votre ticket servira à justifier votre présence dehors, passé 21 heures.

En revanche, ne prévoyez pas de skier pour Noël. Malgré une forte bataille, le gouvernement n’a pas plié et les remontées mécaniques resteront fermées. L’exception est faite aux

mineurs, licenciés au sein d’une association sportive de la Fédération française ;

skieurs professionnels.

Des restrictions pendant les fêtes en famille

Le président de la République, Emmanuel Macron, nous avait prévenu. Les fêtes de fin d’années n’auront pas tout à fait le même goût que les autres. Alors que, d’ordinaire, c’est le moment de se retrouver, tous en famille, autour d’un bon repas, les choses se feront différemment.

Non, cette année, il ne sera pas question de se retrouver devant une grande tablée. Le gouvernement recommande effectivement de ne pas être plus de six adultes, sans compter les enfants.

Le but est toujours le même : limiter les rassemblements dans des endroits fermés, où la distanciation sociale n’est pas possible.

Le Premier Ministre, Jean Castex, recommande d’ailleurs fortement aux Français de porter le masque, même en famille, pendant les fêtes. Par contre, il a souligné l’importance de la présence des aînés, pour célébrer Noël et la nouvelle année.

Enfin, le gouvernement encourage les Français à se faire tester une semaine avant de se retrouver en famille ou de partir en vacances sur le territoire français. Il ne faut toutefois pas oublier de respecter les gestes barrières, afin d’éviter une troisième vague de l’épidémie.