COVID-19 : Finalement, les fumeurs auraient plus de risques que d’autres

Les fumeurs auraient plus de risques de contracter une forme grave de la COVID-19. Cette nouvelle étude vient mettre à mal les anciennes études liées à la nicotine.

Les fumeurs doivent faire en plus attention à ce qu’ils font. En effet, une nouvelle étude vient démentir celle réaliser en début de pandémie selon le magazine The Guardian. Une affirmation appuyée en avril par l’Organisation mondiale de la santé. Le fait de fumer serait un facteur à ne pas négliger puisque les fumeurs sont assujettis à contracter une forme grave de la maladie.

Des résultats inquiétants

Ces résultats proviennent de l’université de Californie à San Francisco. Les chercheurs de cette université ont utilisé les résultats de 8000 jeunes dans le cadre de la National Health Interview Survey en comparaison des risques de la COVID-19 chez les jeunes. En conclusion, les fumeurs auraient 32 % en plus de risques de contracter la forme grave du virus. Tandis que les non-fumeurs atteignent à peine 16 %.

D’autres études réalisées par la Société pour la recherche sur la nicotine et le tabac confirment également les pourcentages. Leur recherche montre bien que sur 11 000 malades du COVID-19, 30 % des personnes qui fument ou ayant fumé auparavant ont vu leur santé s’aggraver.

Contaminés et contaminant

Outre le fait que les fumeurs sont plus assujettis à la forme grave du virus. Ils sont également plus contaminants que les autres personnes. En effet, pour fumer ils retirent leur masque ce qui laisse libre l’air de circuler où bon lui semble. De plus, la fumée expirée propage le virus en passant par les particules fines. Des particules dangereuses puisqu’elles passent facilement à travers les masques en tissus, ce qui augmente la propagation du COVID-19.

Les anciens résultats sont de ce fait caducs depuis cette nouvelle recherche. Pendant le confinement, de nombreuses personnes ont augmenté leur consommation de tabac dû au stress, anxiété, ou même à l’ennui. Nous rappelons que la nicotine et les autres ingrédients du tabac sont dangereux pour la santé. Consultez un médecin agréé afin d’arrêter définitivement le tabac.