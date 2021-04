Le gouvernement annonce l’arrivée de millions de doses d’ici une semaine sur le territoire Français.

Afin de vaincre l’épidémie de Covid-19, la campagne de vaccination contre la Covid-19 bat son plein. Pour accélérer l’administration de vaccin, de nombreux vaccinodromes viennent d’ailleurs d’ouvrir aux quatre coins de la France. Le mardi 6 avril, Jean Castex, Olivier Véran et Gérald Darmanin se sont rendus dans le centre de vaccination géant du Stade de France à Saint-Denis pour son lancement.

Les vaccinodrome pour accélérer la campagne de vaccination

À l’occasion de l’inauguration du vaccinodrome du Stade de France, le Premier ministre a souligné « la vaccination s’accélère ». Ayant pour objectif de vacciner 10 000 personnes par semaine, le lieu emblématique va être très important pour la campagne de vaccination française. « Nous allons recevoir plus de 12 millions de doses dans la deuxième quinzaine du mois d’avril. Il faudra être au rendez-vous pour qu’il n’y ait pas une seule dose de perdue », a d’ailleurs précisé Jean Castex avant d’ajouter que « la première cible que j’avais annoncée, 10 millions de nos concitoyens vaccinés au 15 avril, sera atteinte et sans doute dès la fin de la présente semaine ». Sur les six premiers jours d’avril, France Info souligne que 1,3 million de doses ont déjà été réalisées. Cela fait ainsi monter le nombre d’injections en France à 12,7 millions.

Le Stade de France fait fermer plusieurs centres de vaccination

Avec l’ouverture de ce lieu de vaccination de grande envergure, de premières problématiques commencent déjà à voir le jour. En effet, les centres de proximités ne seraient pas assez approvisionnés afin de fournir le stade de France en vaccins d’après quelques élus. Le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine, dont le centre de vaccination est fermé à cause du manque de dose, souligne ainsi « C’est un système de vases communicants, entre les grands centres de vaccination et nos centres de proximité. Notre centre est fermé, et on est malheureusement obligé d’annuler des rendez-vous cette semaine ». Clamart et Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine sont face au même problème.