Covid-19 : Jean Castex annonce un confinement dans le Pas-de-Calais

Pas-de-Calais confiné, nouveaux départements sous surveillance renforcée, situation épidémiologique… Voici le résumé des annonces du gouvernement le 4 mars 2021.

Afin de permettre aux citoyens français d’être informés de l’évolution de la situation épidémiologique de Covid-19 dans le pays, une conférence de presse est tenue par le gouvernement tous les jeudis. Le 4 mars 2021, le Premier ministre Jean Castex a ainsi exposé les données constatées depuis la semaine dernière, ainsi que de nouvelles mesures pour certains territoires.

Le département Pas-de-Calais se confine

Le 25 février, le gouvernement annonçait le passage de 20 départements en surveillance renforcée. Une semaine plus tard, Jean Castex a déclaré que la circulation du virus de la Covid-19 était encore plus active sur ces territoires, à l’exception des Bouches-du-Rhône et de la Moselle. La situation est d’ailleurs fortement préoccupante dans le Pas-de-Calais avec plus de 400 contaminations par jour pour 100 000 habitants. Le Premier ministre a ainsi décrété l’instauration d’un confinement le week-end dans ce département à partir du samedi 6 mars 2021. En plus de cette nouvelle mesure, trois nouveaux départements passent sous surveillance renforcée : l’Aisne, l’Aube et les Hautes-Alpes.

Un bilan sur la situation épidémiologique et la vaccination

Concernant la campagne de vaccination contre la Covid-19, Jean Castex déclare la réception de sept millions de doses de vaccin pour la période de janvier et février. La période d’avril et mai devrait quant à elle permettre au pays de recevoir 22 millions de nouvelles doses. Concernant les objectifs, le Premier ministre espère que 10 millions de personnes auront reçu une première injection d’ici la mi-avril et 20 millions d’ici mi-mai. Afin d’accélérer les vaccinations, le ministre de la Santé Olivier Véran a d’ailleurs annoncé « Nous avons demandé l’ouverture d’un maximum de centres de vaccination, et la création de centres éphémères supplémentaires partout où cela sera jugé utile, de manière à vacciner pendant tout ce week-end ».

Du côté de la situation épidémiologique, nous apprenons que 60% des contaminations sont aujourd’hui dues au variant anglais de la Covid-19. Jean Castex souligne que durant les sept derniers jours « la circulation a continué de progresser, mais à une vitesse moindre que ce que nous pouvions craindre ». Les plus âgés sont d’ailleurs moins contaminés par le virus.