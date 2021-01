Covid-19 : la campagne de vaccination prend un nouveau tournant

Face au mécontentement des Français face à la campagne de vaccination, le ministre de la Santé Olivier Véran a dévoilé de nouvelles mesures.

S’il y a bien une chose qui fait polémique ces derniers jours, c’est la campagne de vaccination sur le territoire français. Jugée beaucoup trop lente par les professionnels de la santé ainsi que la plupart des citoyens, la vaccination va prendre un nouveau tournant très bientôt. Olivier Véran vient en effet d’annoncer plusieurs mesures visant à accélérer le processus et le proposer à plus de personnes.

Le gouvernement réagit et revoit les plans de la campagne de vaccination

Les prochaines semaines vont être totalement différentes du côté de la vaccination. Après avoir autorisé les soignants de plus de 50 ans à se faire vacciner en début de semaine, Olivier Véran a fait de nouvelles annonces sur le plateau de RTL visant à « amplifier, accélérer et simplifier notre stratégie vaccinale ».

Le ministre de la Santé a ainsi précisé comment la campagne de vaccination va prendre un nouvel élan. « Avant la fin du mois de janvier, nous autoriserons la vaccination des personnes âgées de 75 ans et plus qui ne sont pas en établissement, qui sont en ville, à la maison », annonce Oliver Véran. Le politique précise que cela représente en France « 5 millions de personnes ». D’autres citoyens vont aussi pouvoir profiter du vaccin en priorité : les pompiers et les aides à domicile de plus de 50 ans.

Les Français pourront aussi prendre rendez-vous pour se faire vacciner

De plus, le ministre annonce « Nous allons ouvrir dans les prochains jours une inscription possible pour les Français qui le souhaitent par internet, par téléphone sans doute, et pourquoi pas par l’application TousAntiCovid, pour que les Français qui souhaitent se faire vacciner puissent le faire savoir, s’inscrire et puissent prendre des rendez-vous ». Plus de précisions seront apportées sur ce processus lors d’une conférence de presse prévue jeudi aux côtés du Premier ministre Jean Castex.