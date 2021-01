Covid-19 : la campagne de vaccination va s’accélérer dès lundi en France

La campagne de vaccination contre la COVID-19 va se déployer beaucoup plus vite.

Depuis le dimanche 27 décembre, la campagne de vaccination a débuté sur le territoire français. Somme toute timide, celle-ci n’a enregistré que 332 vaccinations en trois jours. Un chiffre faible, critiqué par certains médecins et élus.

La vaccination contre le Covid-19 prend du temps en France

Après seulement quelques jours de campagne de vaccination, la France est déjà à la traine. En effet, seulement 332 résidents d’Ehpad ont pour le moment été vaccinés. Un chiffre très faible comparé à nos confrères européens et ex-européens. L’Allemagne a en effet vacciné 78 000 personnes à ce jour contre 800 000 au Royaume-Uni.

Cette lenteur a été expliquée par le professeur Alain Fisher, président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale. Selon lui, les professionnels se retrouvent face à deux problèmes : le premier est d’ordre logistique et le second concerne le temps de vaccination. Il explique en effet que « Le vaccin est difficile à transporter, difficile à conserver » et ajoute qu’ « Il faut amener dans 14 000 établissements, progressivement, un produit qui ne peut se transporter que sur un temps limité à température de + 4°C, donc c’est une affaire complexe ». De plus, pour administrer le vaccin, un principe d’extrême prudence est appliqué. Il faut recueillir le consentement de la personne, vérifier d’éventuelles contre-indications et surveiller pendant 15 minutes l’état du patient après vaccination.

Une accélération progressive dès la semaine prochaine

Face à cette lenteur, des élus ainsi que des professionnels de la santé s’impatientent. L’Académie de la Santé estime qu’« Il n’est plus temps d’attendre ! » et que les précautions prises pour vacciner les Français sont « excessives ». Les vives critiques ont ainsi réussi à faire réagir rapidement le gouvernement, et notamment le ministre de la Santé le 31 décembre. Olivier Véran a en effet déclaré sur le réseau social Twitter « Dès lundi, les soignants de 50 ans et plus qui le souhaitent pourront se faire vacciner dans les centres disposant déjà de vaccins ». De plus, l’homme politique a ajouté « Avant le début février, de 1ers centres de vaccination arriveront en ville, pour commencer à vacciner les personnes âgées de 75 ans et plus, puis les 65 ans et plus, etc. »