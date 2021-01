Covid-19 : la Chine dépiste désormais le virus par test anal

Un test de dépistage par voie anale vient d’être instauré en Chine afin de détecter le virus de la Covid-19.

Afin de détecter le virus de la Covid-19, les gouvernements ont instauré les tests PCR par voie nasale, les tests salivaires, les tests sérologiques ainsi que les tests antigéniques. L’AFP vient cependant de reporter un nouveau type de pratique : le test anal. Ces derniers ont récemment commencé à être utilisés en Chine.

Le test anal fait son apparition en Chine

Depuis très peu de temps, la Chine a décidé d’instaurer un nouveau type de test de dépistage des plus étonnants vient d’être mis en place : le test anal. Il faut dire que le pays a décidé de prendre depuis le début de la pandémie des mesures très strictes pour combattre le virus de la Covid-19. En date du 29 janvier, seulement 4 813 avaient ainsi été recensés officiellement par l’Empire du Milieu selon le dernier bilan de l’Université de John Hopkins.

Pourquoi ce nouveau type de test fait-il son apparition ?

Selon les médecins chinois, les tests anaux seraient beaucoup plus fiables que les tests PCR afin de détecter la Covid-19. Le docteur Li Tonzgzen a d’ailleurs déclaré à France Info que « Le coronavirus reste présent plus longtemps dans l’anus que dans les voies respiratoires. Le dépistage rectal permet d’augmenter le taux de détection des personnes infectées, notamment par les nouveaux variants. »

D’après les informations de l’AFP, les tests de dépistage anaux à la Covid-19 auraient récemment été découverts à Pékin. On apprend ainsi que ce nouveau procédé serait réservé à tous les voyageurs étrangers arrivant sur le territoire durant leur séjour en quarantaine à l’hôtel. Une mesure très sécuritaire pour le pays chinois étant donné que les voyageurs doivent déjà fournir un test PCR et un test sérologique négatif afin de rentrer dans le pays. De plus, il semblerait que ce type de test soit aussi utilisé auprès des habitants vivant dans des zones considérées à haut risque.