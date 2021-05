Covid-19 : la colchicine est finalement inefficace chez les patients hospitalisés

Malheureusement, la colchicine a été jugée inefficace comme traitement contre la Covid-19.

Outre le développement de vaccin contre la Covid-19, les chercheurs du monde entier cherchent un traitement efficace pour atténuer ou soigner les symptômes causés par le virus. Récemment, une équipe de scientifiques canadiens avait laissé entrevoir un possible traitement à base de colchicine, un anti-inflammatoire, par exemple, utilisé contre la goutte. Récemment, cette solution a été examinée dans le cadre de l’essai clinique britannique Recovery. Malheureusement, les résultats prépubliés dans la revue medXriv montrent que le traitement avec la colchicine est inefficace chez les patients Covid hospitalisés.

La colchicine n’est pas un traitement efficace contre la Covid-19

À travers leurs résultats, les chercheurs britanniques ont constaté que la colchicine « n’est pas associée à une réduction de la mortalité […], de la durée d’hospitalisation ou du risque d’être placé sous ventilation mécanique ». Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs se sont appuyés sur une étude menée sur 11 340 patients. Parmi ces dernières, 5 610 ont reçu le traitement à la colchicine. Peter Horby, l’un des responsables de l’étude Recovery, souligne à travers un tweet que « Malheureusement, il n’y a aucune preuve d’un bénéfice clinique dans les résultats primaires ou secondaires, ou dans les sous-groupes de patients ».

Le traitement avait fortement suscité des espoirs de traitement contre la Covid-19 chez des chercheurs canadiens fin janvier. Ces derniers soulignaient que l’anti-inflammatoire permettait de réduire de façon significative les complications et la mortalité chez les patients atteints de la Covid-19. L’autorité officielle québécoise chargée des médicaments (Iness) émettait déjà des doutes quant à l’efficacité de la colchicine en février dernier en affirmant qu’il était « prématuré d’appuyer l’usage de la colchicine chez les personnes non hospitalisées avec un diagnostic ». Elle soulignait aussi la « survenue possible d’embolies pulmonaires à la suite de la prise de colchicine dans la population infectée par le SARS-CoV-2 non hospitalisée ».

Le 5 mars, les responsables de l’essai clinique Recovery avaient finalement interrompu l’essai consacré à la colchicine étant donné que les résultats n’étaient pas concluants. Comme le souligne Martin Landray, un autre responsable de l’essai clinique, « il y avait de bonnes raisons de penser que cela pourrait marcher […], mais nous avons déterminé que la colchicine n’était pas efficace ».