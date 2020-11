COVID-19 : les demandes de chirurgies esthétiques explosent

Un boum des demandes pour de la chirurgie esthétique a lieu ces derniers temps à cause du confinement. Un effet surprenant lié directement aux visioconférences.

Le télétravail a pris une grosse part de notre vie pendant le premier ainsi que le second confinement à cause de la COVID-19. Ce confinement a permis au logiciel de communication Skype de revenir à la mode.

Le nombre de visioconférences a bondi que ça soit pour discuter avec ses amis, à sa famille ou à ses collègues de travail. D’ailleurs, le nombre de demandes pour de la chirurgie esthétique a augmenté à cause des visioconférences.

Un effet glossy et lifté

Les visioconférences pendant le confinement ont fait tourner la tête à de nombreuses personnes. Tellement, qu’elles ont fait de demandes auprès de médecins/chirurgiens esthétiques pour ressembler à leur reflet créé par la webcam.

Les médecins du Massachusetts General Hospital à Boston appellent cela la « dysmorphie Zoom ». Un effet lié à la webcam, qui provoque un reflet net, beau et lifté au visage.

Pour rappel, la dysmorphie est lorsqu’une personne se focalise trop sur un défaut du corps. Les médecins qui ont publié ces résultats sur le Facial Plastic Surgery & Aesthetic Medicine ont déclaré que :

« Nos visages bougeaient, ils exprimaient des émotions et nous les avons comparés aux autres participants. Cela a suscité une réponse critique, ce qui a conduit les gens à se rendre auprès de médecins ou chirurgiens esthétiques. »

Ils ont remarqué que les demandes de chirurgies étaient principalement destinées aux nez, les rides ainsi que les zones abimées par l’acné.

À cause des webcams

Ce problème provient des webcams qui changent la forme ainsi que l’aspect de notre visage. Les caméras qui sont intégrées aux ordinateurs sont prévues pour capter les visages de près.

Cela a pour effet de rendre la peau lisse visuellement, le nez un peu plus gros ainsi que des yeux plus globuleux. Il y des ressemblances avec le filtre présent dans l’application Snapchat qui lisse et sublime le visage.