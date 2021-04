Covid-19 : la France impose une quarantaine obligatoire aux voyageurs provenant de certains pays

Face à l’évolution des variants dans certains pays, la France annonce la mise en place d’une quarantaine obligatoire de 10 jours pour les ressortissants de certains pays et leur famille.

Face au danger des variants de la Covid-19, la France décide enfin de prendre le taureau par les cornes. En effet, les conditions d’accès sur le territoire viennent d’être durcies par le gouvernement. Pour cela, une quarantaine de 10 jours va être imposée aux voyageurs provenant du Brésil, d’Argentine, du Chili ou encore d’Afrique du Sud.

Limiter la propagation des variants de la Covid-19

Mardi dernier, le gouvernement avait annoncé la suspension des liaisons aériennes entre le Brésil et la France. Une décision prise face à la gestion de la crise sanitaire dans le pays et des risques liés au variant. Dès le 23 avril, les vols avec ce pays reprendront. Cependant, les conditions d’entrée sur le territoire ne vont plus être aussi permissives. En effet, la France vient d’annoncer la mise en place d’une quarantaine obligatoire de 10 jours pour les voyageurs en provenance des pays suivants : le Brésil, l’Argentine, le Chili et l’Afrique du Sud. Le gouvernement justifie cette décision par le fait que les variants sud-africain et brésilien sont fortement présents dans ces zones géographiques, mais pas en France.

À travers ce dispositif de quarantaine, l’hexagone n’impose cependant pas un isolement strict dans un hôtel autour des aéroports, comme c’est le cas au Canada ou au Royaume-Uni par exemple. En effet, Matignon souligne dans un communiqué que l’isolement se fait à domicile et que les voyageurs auront de « restriction d’horaires de sortie ». Le gouvernement ajoute la mise en place d’un « système de vérification » afin de confirmer « l’existence d’un lieu de quarantaine adapté ». La police ou la gendarmerie feront ensuite des vérifications lors de la période d’isolement afin d’être sûres que la personne suit bel et bien la période d’isolement de 10 jours. Parmi les personnes qui pourraient revenir de ces pays, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, annonce que seuls les ressortissants et ressortissantes françaises, leurs enfants et conjoints ou conjointes pourront revenir en France.