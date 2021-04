Covid-19 : la France ouvre la vaccination à toutes les personnes de plus de 55 ans

La vaccination vient d’être étendue sur le territoire français à l’ensemble des personnes âgées de plus de 55 ans.

De semaine en semaine, la campagne de vaccination contre la Covid-19 continue de s’élargir sur le territoire français. Désormais, tous les Français âgés de plus de 50 ans peuvent ainsi se faire vacciner depuis hier. L’information est tombée suite à un entretien du ministre de la Santé auprès du média Le Journal du dimanche.

Les plus de 55 ans peuvent aller se faire vacciner

Dimanche 11 avril, Olivier Véran annonçait « dès demain [lundi], tous les Français de plus de 55 ans, sans conditions, pourront recevoir » le vaccin d’AstraZeneca ou la solution Janssen produite par le groupe Johnson & Johnson. Concernant ce nouveau vaccin, la France a d’ailleurs annoncé que 200 000 doses sont d’ores et déjà disponibles depuis ce lundi, suite à la réception de doses une semaine à l’avance. Précédemment, la campagne de vaccination autorisait uniquement la vaccination des personnes de 55 à 69 ans atteintes d’une ou plusieurs comorbidités.

Pour justifier l’accessibilité de ces deux vaccins sans condition aux plus de 55 ans, le ministre de la Santé explique vouloir élargir la vaccination à plus de monde, mais aussi lutter contre la défiance vis-à-vis du vaccin d’AstraZeneca. En effet, le vaccin à vecteur viral développé par le laboratoire suédo-britannique nourrit une certaine méfiance depuis la mi-mars après l’apparition de cas de thromboses chez plusieurs patients suite à l’injection d’une première dose de ce dernier. De ce fait, la Haute Autorité de santé avait décidé de revoir ses recommandations concernant l’administration du vaccin AstraZeneca en annonçant que seules les personnes âgées de plus de 55 ans pouvaient en profiter. Pour les personnes ayant moins âgées ayant déjà reçu une première dose, la vaccination sera complétée par une seconde injection avec le vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a aussi profité de cet entretien pour rappeler « l’annonce de l’extension de la campagne vaccinale par Pfizer et Moderna à tous les plus de 60 ans à compter du 16 avril ».