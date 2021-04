Covid-19 : la France vaccine 510 267 personnes en une journée, un record

Après plus de 5 millions de contaminations en France, le pays établit son record de vaccination en une journée.

La situation pandémique en France continue de s’aggraver, toutefois le territoire commence à vacciner de plus en plus de citoyens. Le vendredi 9 avril, le pays a d’ailleurs battu son record journalier en vaccinant 510 267 personnes contre la Covid-19. Face à ce chiffre très encourageant se cache cependant une situation de plus en plus inquiétante, que ce soit en termes de pression hospitalière ou de contaminations.

La campagne de vaccination bat son plein

Après des débuts difficiles, la campagne de vaccination prend de plus en plus d’ampleur dans l’hexagone. En date du 9 avril 2021, 10 507 294 de personnes ont au moins reçu une première dose de vaccin contre la Covid-19. Le rythme s’accélère d’ailleurs de jour en jour avec toujours plus de vaccinations. De ce fait, le record de doses injectées le jeudi 8 avril (426 814) a rapidement était devancé par celui du vendredi 9 avril avec 510 267 doses administrées.

La situation sanitaire s’aggrave

Les derniers chiffres concernant la situation de la pandémie de Covid-19 sont cependant très inquiétants. En effet, le pays vient de dépasser la barre des 5 millions de cas confirmés par test PCR (5 023 785), dont 43 284 cas supplémentaires durant les dernières 24 heures. Le nombre de décès a quant à lui atteint le triste chiffre de 98 574 (+ 207 en 24 heures). Plus de 30 238 personnes sont quant à elles hospitalisées sur le territoire (+ 88).

Du côté des réanimations, la pression hospitalière devient de plus en plus élevée avec 5 769 personnes enregistrées le 10 avril, soit le plus haut chiffre depuis le 17 avril 2020 d’après Santé publique France. En quinze jours, le nombre de personnes admis dans ces services a d’ailleurs augmenté de plus d’un millier (+ 388 en 24 heures). Vendredi, le ministre de la Santé Olivier Véran soulignait que les services de réanimation allaient encore se remplir « pendant au moins 15 jour ».