Covid-19 : la Haute Autorité de Santé autorise le vaccin Janssen de Johnson & Johnson en France

Après le feu vert européen jeudi, la France autorise le vaccin contre la Covid-19 Janssen de Johnson & Johnson.

En quelques mois, plusieurs vaccins contre la Covid-19 sont entrés dans la campagne de vaccination en France : AstraZeneca début février, Moderna début janvier et Pfizer-BioNTech fin décembre. Après environ plus de 4,57 millions de premières doses injectées dans le pays grâce à ces solutions, c’est au tour du vaccin Janssen de Johnson & Johnson d’être autorisé sur le territoire français par la Haute Autorité de Santé.

Un vaccin qui n’arrivera pas avant le mois d’avril en France

Vendredi 12 mars 2021, la Haute Autorité de santé (HAS) a autorisé en France le vaccin contre la Covid-19 Janssen de Johnson & Johnson. La décision intervient seulement quelques jours après que l’Agence européenne des médicaments (EMA) ait donné son autorisation à cette nouvelle solution au sein de l’Union européenne. Dans un communiqué, la HAS explique que le vaccin « peut être utilisé à partir de l’âge de 18 ans », ainsi que sur les personnes âgées de plus de 65 ans et/ou présentant des risques de développer des formes graves de la Covid-19.

La HAS recommande par la suite que le vaccin Johnson & Johnson soit « utilisé de manière préférentielle dans les zones géographiques où l’épidémie est particulièrement active et où une accélération de la campagne de vaccination est estimée nécessaire ».

Efficacité et avantages du vaccin Janssen de Johnson & Johnson

Suite à trois essais cliniques menés sur environ 40 000 personnes âgées de plus de 18 ans dans différents pays, le vaccin à vecteur viral Johnson & Johnson est efficace à 85% contre les formes graves de la Covid-19. Une efficacité de 66% est de son côté constaté pour les formes normales de la maladie.

Contrairement aux précédents vaccins autorisés, le sérum de Johnson & Johnson présente l’avantage de nécessiter l’injection d’une seule dose afin de protéger efficacement conte la Covid-19. Le second avantage prépondérant de cette solution est au niveau logistique. En effet, la solution peut être stockée au réfrigérateur entre 2 et 8°C et conservée jusqu’à 3 mois.