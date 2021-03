Covid-19 : la Haute Autorité de santé dévoile de nouvelles recommandations pour accélérer les vaccinations

La Haute Autorité de santé vient de présenter de nouvelles recommandations pour le gouvernement concernant la vaccination.

Mardi 2 mars 2021, la Haute Autorité de santé (HAS) a pris la parole lors d’une nouvelle conférence de presse. De nombreuses recommandations ont ainsi été énoncées lors de cet évènement afin de permettre d’accélérer la vaccination. La présidente de la HAS, Dominique Le Guludec, souligne « l’enjeu reste d’accélérer la vaccination, de faire le plus vite possible, en ciblant les personnes susceptibles de faire des formes graves. Le but reste le même : faire diminuer la mortalité et la pression sur le système de santé ».

Tous les vaccins peuvent être utilisés par les pharmaciens, sages-femmes et infirmiers

Afin d’accélérer la campagne de vaccination, la Haute Autorité de santé a aujourd’hui recommandé au gouvernement l’élargissement des vaccins pouvant être administré par les pharmaciens, sages-femmes et infirmiers. À ce jour, ces derniers ne pouvaient injecter que le vaccin d’AstraZeneca. Désormais, l’autorité estime que les solutions de Pfizer-BioNTech et de Moderna peuvent être administrées par ces professionnels de santé. Dominique Le Guludec déclare ainsi que cette nouvelle mesure pourrait permettre de « diversifier le profil des vaccinateurs, de multiplier les lieux de vaccination et, in fine, de simplifier cette vaccination ». De plus, « la vaccination par les pharmaciens va pouvoir fluidifier et accélérer le processus de vaccination », ajoute-t-elle.

Le vaccin AstraZeneca pour les plus de 65 ans et nouvelle comorbidité prise en compte

Parmi les autres recommandations faites à l’Etat, la Haute Autorité de santé a rappelé que depuis le 1er mars, toutes les personnes atteintes de comorbidités et âgées de 65 à 75 ans pourront être vaccinées avec la solution AstraZeneca. Pour rappel, l’autorité attendait de plus vastes études sur ce panel de la population afin de prendre une décision. La HAS déclare ainsi « Nous avons eu la semaine dernière une étude écossaise portant sur 5,4 millions de personnes dont 2,5 millions de personnes de plus de 65 ans. Elle montre des résultats remarquables après une seule dose de ce vaccin ».

Pour finir, les maladies hépatiques chroniques (en particulier la cirrhose), les troubles psychiatriques (essentiellement la schizophrénie et les troubles bipolaires), la démence, et les personnes présentant un antécédent d’accident vasculaire cérébral ont été ajoutés à la liste des comorbidités à haut risque de décès lié à la Covid-19.