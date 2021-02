Covid-19 : la Haute Autorité de Santé recommande une seule et unique dose de vaccin pour les anciens malades

La Haute Autorité de Santé vient de statuer de nouvelles recommandations concernant la vaccination des personnes précédemment infectées par la Covid-19.

La campagne de vaccination continue intensément en France. En effet, le pays vaccine désormais quotidiennement plus de 100 000 personnes par jour. Cependant, l’approvisionnement s’avoue toujours difficile. Suite à de récentes découvertes, la Haute Autorité de Santé s’est aujourd’hui prononcée concernant la vaccination des anciens malades à la Covid-19. Ces derniers recommandent l’injection d’une seule dose de vaccin chez les personnes ayant déjà contracté la maladie.

Une dose de vaccin pour les anciens malades à la Covid-19

Depuis maintenant quelques mois, nous savons que les anciens infectés de la Covid-19 disposent d’une immunité face au virus. Des études ont ainsi pu constater que l’organisme produisait des anticorps contre le SARS-CoV-2 pouvant générer une immunité durant plusieurs mois. Les plus récentes penchent sur une immunité stable de 5 à 7 mois, voire 8 mois après l’infection. Dans ce contexte, des chercheurs ont constaté suite à des études qu’une dose de vaccin générait une réponse immunitaire équivalente, voire supérieure aux personnes non infectées ayant reçu deux doses de vaccin.

Qu’en pense la Haute Autorité de Santé ?

Face à ces constatations, la Haute Autorité de Santé (HAS) déclarait récemment que de nouvelles recommandations allaient être émises prochainement concernant la vaccination des anciens malades de la Covid-19. Grâce aux travaux de la Société de pathologie infectieuse de langue française, la HAS a ainsi pu statuer sur le sujet dans un communiqué de presse publié le 14 février 2021. Le document déclare donc que les personnes précédemment infectées devront se faire vacciner entre 3 et 6 mois après la guérison. La dose unique est de plus recommandée par l’autorité sanitaire.

La Haute Autorité de Santé explique sa décision en déclarant « À ce stade des connaissances, les personnes ayant déjà été infectées conservent une mémoire immunitaire. Cela conduit la HAS à ne proposer qu’une seule dose aux personnes ayant été infectées par le SARS-CoV-2, quelle que soit l’ancienneté de l’infection. La dose unique de vaccin jouera ainsi un rôle de rappel ».