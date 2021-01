Covid-19 : la situation empire en Angleterre

La pandémie de Covid-19 semble s’aggraver sur le territoire britannique. Une situation qui a notamment fait réagir le Premier ministre britannique, Boris Johnson, le 3 janvier sur la BBC.

Face au développement de la crise sanitaire de Covid-19 en Angleterre, le Premier ministre britannique Boris Johnson ambitionne de nouvelles restrictions. Le nouveau variant ainsi que les fêtes de fin d’année ont en effet provoqué une hausse des cas historique sur le territoire. Une possible fermeture des écoles pourrait ainsi être envisagée.

Une situation alarmante sur le territoire britannique

La crise sanitaire a atteint des sommets au Royaume-Uni le 2 janvier. Le nombre de personnes ayant été testées positives au virus de la Covid-19 en effet atteinte les 57 725. Une situation qui n’a pas tardé à faire réagir Boris Johnson. « Il se peut que nous devions faire des choses dans les prochaines semaines qui seront plus difficiles” en Angleterre » déclarait ainsi le Premier ministre britannique le 3 janvier à la BBC. L’homme a d’ailleurs affirmé et reconnu « l’impact du nouveau variant du virus ». Parmi les premières actions que le dirigeant pourrait prendre, on note la fermeture des écoles. Pour rappel, les trois quarts des Anglais résidents en Angleterre ont été reconfinés dernièrement. De plusieurs, certaines zones du pays ont décidé de repousser la rentrée des classes.

De plus en plus d’enfants touchés par le Covid-19

Même si le SARS-CoV-2 touche l’ensemble de la population, on notait généralement que les enfants étaient le moins touchés par le virus. Cependant, la donne semble changée avec l’arrivée de plus en plus d’entre eux dans les hôpitaux. Interrogée par la BBC, l’infirmière en chef du King’s College Hospital de Londres s’est exprimée sur le sujet. Celle-ci déclare que des « salles entières » sont dédiées aux enfants atteints de la Covid-19.

Cette affirmation est cependant contestée par Russel Viner, président du Royal College of Paediatrics and Child Health « Le nouveau variant semble toucher tous les âges et, pour l’instant, nous ne voyons pas de plus grande gravité chez les enfants et les jeunes ».