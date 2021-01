Covid-19 : la vaccin Pfizer-BioNTech est efficace face aux variants

Face à l’arrivée des nouveaux variants de la Covid-19, Pfizer-BioNTech rassure quant à l’efficacité de son vaccin contre ces derniers.

Avec l’arrivée de nouveaux variant à travers le monde, de nombreuses questions se posent. L’une des plus importantes est celle concernant l’efficacité des vaccins commercialisés face à cette nouvelle menace. Pfizer et BioNTech se sont ainsi exprimés sur le sujet ce 28 janvier en affirmant l’efficacité de leur solution sur les variants anglais et sud-africain de la COVID-19.

Des variants de la Covid-19 qui inquiètent

Depuis quelques semaines, la dangerosité des variants des nouveaux variants sont au cœur de l’attention. Réel danger sanitaire, ces derniers se propagent plus vite et donc sont voués à accélérer la pandémie. Face à ce risque, l’efficacité des vaccins contre la Covid-19 est essentielle afin de protéger le plus de personnes possible. Suite à des tests in vitro, les sociétés Pfizer et ont déclaré que ces deniers « n’ont pas montré la nécessité d’un nouveau vaccin pour faire face aux variants émergents ». Pour appuyer leurs dires, les deux entités se sont basées sur une récente étude menée par l’Université du Texas et un chercheur de Pfizer et publiée sur le serveur bioRxiv.

Le vaccin Pfizer-BioNTech efficace contre les variants anglais et sud-africain

Dans un communiqué, les deux compagnies déclarent que « Le plasma des individus vaccinés avec le vaccin Pfizer-BioNTech a neutralisé tous les variants du virus SARS-CoV-2 testés ». Ils notent tout de même que la neutralisation du virus a été « légèrement plus faible » pour les mutations sud-africaines que pour les mutations anglaises. Afin de rassurer les populations, les entreprises déclarent qu’elles « continuent de surveiller les variants émergents et sont prêtes à réagir » tout en précisant que « la flexibilité du vaccin à ARN est appropriée pour développer de nouveaux variants du vaccin si besoin ». La situation semble donc sous contrôle pour Pfizer-BioNTech, mais aussi pour le laboratoire Moderna qui avait lui aussi assuré son efficacité contre les nouveaux variants de la Covid-19.