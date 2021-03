Covid-19 : la vaccination avec le vaccin AstraZeneca reprend chez les plus de 55 ans en France

Le vaccin AstraZeneca est désormais de retour dans la campagne de vaccination française.

Après de multiples inquiétudes liées au sérum contre la Covid-19 d’AstraZeneca en Europe, le vaccin fait son grand retour en France suite à l’avis favorable de l’Agence européenne des médicaments donné ce jeudi. Pour l’occasion, la Haute Autorité de Santé a présenté de nouvelles recommandations quant à l’administration du vaccin.

L’EMA donne un avis favorable à l’utilisation du vaccin AstraZeneca

En début de semaine, la France avait finalement décidé de suivre les autres pays membres de l’Union européenne concernant le suspend des vaccinations avec la solution d’AstraZeneca suite à plusieurs cas de caillots de sang et de thromboses. Jeudi 18 mars, Emer Cooke, directrice exécutive de l’Agence européenne des médicaments (EMA), avait pour l’occasion tenu une conférence de presse afin de donner un nouvel avis sur le sujet.

Cette dernière soulignait ainsi que le vaccin d’AstraZeneca « n’est pas lié à une augmentation des cas de caillots sanguins ». Elle a d’ailleurs précisé que « le nombre de cas de thromboses chez les personnes vaccinées est inférieur à celui observé dans la population générale ». A l’heure actuelle, l’EMA considère la solution d’AstraZeneca comme « sûr et efficace ». Des études approfondies vont tout de même avoir lieu afin d’obtenir plus d’informations sur les effets secondaires de ce sérum.

La Haute Autorité de Santé présente de nouvelles recommandations

Dans un nouveau communiqué publié le 19 mars, la Haute Autorité de Santé (HAS) déclare que la vaccination avec le vaccin AstraZeneca pouvait « reprendre sans délai ». De plus, la HAS recommande que ce sérum ne soit administré qu’aux personnes âgées de plus de 55 ans. Une décision logique étant donné que les personnes ayant eux des caillots de sang ou des thromboses suite à la vaccination avaient moins de 55 ans. L’autorité déclare qu’elle « se positionnera très prochainement sur les modalités d’administration de la seconde dose » pour les personnes ayant déjà reçu une première dose et étant âgées de moins de 55 ans.