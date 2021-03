Covid-19 : la vaccination des plus de 70 ans débutera dès ce samedi

Afin d’accélérer la vaccination en France, le gouvernement vient d’annoncer l’arrivée de vaccinodrome et le début de la vaccination des plus de 70 ans.

La campagne de vaccination contre la Covid-19 va continuer de s’intensifier sur le territoire français. En déplacement à Valencienne pour visiter un vaccinodrome auprès du ministre de la Santé, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures afin de vacciner la population.

La vaccination est ouverte aux personnes âgées de 70 à 75 ans

En date du 23 mars 2021, le président de la République a déclaré que la vaccination des personnes âgées de 70 à 75 ans et sans comorbidité débutera dès ce samedi. Il souligne d’ailleurs dans son discours « Je veux qu’on organise les choses de manière méthodique, descendre par tranches d’âge ». Pour aider cette partie de la population à obtenir un rendez-vous pour se faire vacciner, Emmanuel Macron a ainsi annoncé la mise en place d’un numéro de téléphone dédié.

En plus de cela, le chef de l’Etat souligne « À partir de mi/fin avril, nous allons avoir de plus en plus de vaccins qui vont arriver et on sera, à ce moment-là, dans une situation qui nous permettra en effet d’envisager d’avoir des campagnes ciblées sur des professions qui sont exposées, les enseignants en font légitimement partie ». La campagne devrait ainsi rapidement s’accélérer dès le mois prochain.

35 vaccinodromes bientôt ouverts

Outre ces annonces, le gouvernement a annoncé l’ouverture de 35 vaccinodromes afin de vacciner massivement la population française. Lors d’un entretien sur BFMTV, la ministre déléguée chargée de l’Industrie Agnès Pannier-Runache soulignait mardi que ces dispositifs « seront opérationnels dans les prochains jours ». Olivier Véran a de son côté précisé hier que les centres de vaccination « vont être déployés à la fois par l’armée et les pompiers sur le territoire national. Et nous en déployons avec l’Etat, l’Assurance maladie, un certain nombre d’autres aussi ».

Emmanuel Macron réaffirme son ambition concernant la vaccination dans le pays : « C’est qu’à la fin de l’été, nous ayons offert la possibilité à toute Française et tout Français adulte qui le souhaite de se faire vacciner. C’est cet objectif sur lequel je reste. Tout ce qui pourra permettre d’accélérer, nous le ferons. »