Covid-19 : la vaccination est ouverte à toutes les personnes majeures souffrant de comorbidités

En France, la vaccination contre la Covid-19 continue de s’accélérer avec l’arrivée d’un nouveau public éligible : l’ensemble des citoyens majeurs souffrant de comorbidités.

Après plus de cinq mois de campagne de vaccination contre la Covid-19, les créneaux commencent à être de plus en plus libres afin de se faire vacciner. De ce fait, le gouvernement passe de plus en plus à la vitesse supérieure en élargissant les personnes éligibles. Après l’ouverture à certaines professions durant les dernières semaines, le président de la République a annoncé jeudi l’ouverture de la vaccination aux personnes atteintes d’obésité avec « un indice de masse corporelle supérieur à 30 » à partir de ce week-end. Dans la foulée, le ministre de la Santé a annoncé chez Franceinfo que « gens qui présentent des comorbidités, comme de l’hypertension, du diabète, des insuffisances rénales, cardiaques, ou des cancers » pourront se faire vacciner dès samedi.

De plus en plus de Français concernés par la vaccination

Suite à l’annonce de l’ouverture de la vaccination à l’ensemble des personnes majeures atteinte de comorbidités, Olivier Véran a expliqué que « le président de la République a fait hier une annonce importante. Il y a un certain nombre de Français qui, âgés de 18 à 55 ans, souffrent de maladies chroniques, au premier rang desquelles l’obésité – qui est la première maladie chronique ou le premier facteur de risque en dehors de l’âge, qui expose aux formes graves. Mais nous ouvrons évidemment la vaccination aux gens qui présentent des comorbidités, comme de l’hypertension ou du diabète, de l’insuffisance rénale, cardiaque, ou des cancers ». En tout, 4 millions de Français seraient concernés par cet élargissement de la vaccination.

Vendredi, le ministre de la Santé avait souligné que déjà 15 millions de Français avaient au moins reçu une première injection de vaccin contre la Covid-19, plus de 6 millions ont eu les deux doses. Il s’est aussi félicité d’un nombre record des vaccinations durant les dernières 24 h avec 545 888 doses injectées. Cela représente « 6 Français protégés chaque seconde », a-t-il précisé.