Covid-19 : la vitamine D pour limiter les formes graves

De nombreux acteurs de la santé conseillent aujourd’hui de se supplémenter en vitamine D afin de lutter contre la pandémie de Covid-19.

Très récemment, une tribune signée par 73 experts francophones et six sociétés savantes françaises a été publiée. L’écrit vise à sensibiliser les médecins à prescrire de la vitamine D à la population afin de combattre la pandémie de Covid-19. Même si aucune étude n’a pour le moment été publiée sur le sujet, la cohorte déclare que cette vitamine permettrait de réduire les risques de développer des formes graves de l’infection.

Une supplémentation en Vitamine D pour lutter contre la Covid-19

73 médecins et six sociétés savantes françaises ont récemment appelé à la supplémentation en vitamine D de la population française de façon préventive. Dans une tribune publiée mardi, les auteurs déclarent que cela « pourrait contribuer à réduire l’infection » à la Covid-19, mais aussi à limiter l’apparition de formes graves. Cet appel fait d’ailleurs suite à une précédente publication parue le 8 janvier dans La Revue du praticien.

L’appel à la supplémentation en vitamine D est demandé par la cohorte suite à l’observation de « la fréquence élevée des insuffisances en vitamine D (hypovitaminose) retrouvées chez 40 à 50 % de la population française et plus encore chez les personnes à risque de formes graves de COVID-19, vu les nombreux arguments scientifiques en faveur d’un effet bénéfique de cette supplémentation (et tout en attendant les résultats des essais cliniques de grande envergure en cours), et vu l’absence de risques liés à la supplémentation en vitamine D à doses adaptées. »

Ainsi, la Vitamine D permettrait de limiter le nombre de personnes victimes d’hypovitaminose D, et donc renforcerait les défenses immunitaires face au SARS-CoV-2.

La Vitamine D beaucoup moins présente durant la période hivernale

Le problème étant que pendant l’hiver, la production naturelle de celle-ci est « quasi nulle » chez l’être humain. En effet, l’alimentation et surtout les rayonnements du soleil permettent de produire cette fameuse vitamine. La période hivernale étant plutôt une période très renfermée et moins propice à l’ensoleillement, des carences en Vitamine D sont donc plus fréquentes.

Les auteurs concluent leur tribune en déclarant que « Bien qu’elle ne doive pas être considérée comme une arme du même niveau que la vaccination ou les gestes barrière, la supplémentation en vitamine D pourrait être un adjuvant utile ». Le groupement ajoute d’ailleurs qu’« à doses adaptées », cette médication ne présente aucun risque.