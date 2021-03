Covid-19 : l’Agence européenne des médicaments s’exprime sur le vaccin AstraZeneca

Après la suspension du vaccin d’AstraZeneca dans plusieurs pays, l’Agence européenne des médicaments vient de s’exprimer ce mardi sur le sujet.

Depuis quelques jours, tous les pays s’affolent face à la découverte de réactions graves pouvant être causées par le vaccin d’AstraZeneca. La situation a même rapidement mené déjà plusieurs États membres de l’Union européenne, dont la France, à suspendre l’utilisation de ce sérum contre la Covid-19. Lors d’un premier avis donné ce mardi 16 mars, la directrice exécutive de l’Agence européenne des médicaments s’est voulue rassurante sur la situation.

Le sort du vaccin AstraZeneca entre les mains de l’EMA

La situation devient de plus en plus alarmante autour de la solution d’AstraZeneca. Face à l’incertitude concernant la relation entre le vaccin et les effets indésirables constatés récemment, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a exprimé un premier avis sur le sujet ce mardi. Emer Cooke, directrice de l’EMA, a notamment déclaré « Nous sommes toujours fermement convaincus que les avantages du vaccin AstraZeneca dans la prévention du Covid-19, avec son risque associé d’hospitalisation et de décès, l’emportent sur le risque de ces effets secondaires ».

Pour rappel, plus d’une quinzaine de pays ont aujourd’hui suspendu l’utilisation du vaccin face aux effets indésirables constatés tels que des problèmes de coagulation sanguine ou la formation de caillots de sang. Emer Cooke explique ainsi qu’ « A l’heure actuelle, rien n’indique que la vaccination ait causé ces problèmes. Ils n’ont pas été mentionnés dans les essais cliniques et ils ne sont pas répertoriés comme effets secondaires connus ou attendus ». Ces derniers avaient cependant recensé « de très petits nombres de développements de caillots sanguins ».

De premières conclusions ce jeudi

« Notre position actuelle est que les bénéfices du vaccin dépassent les risques. Cependant, face aux préoccupations importantes, il nous faut une évaluation sérieuse et scientifique. C’est ce que nous faisons en ce moment: cela nécessite une analyse complète de toutes les données », souligne Mme Cook. Pour conclure, elle ajoute « Tout dépendra des résultats de cette évaluation. Toutes les options seront alors envisageables, en fonctions des résultats scientifiques ». L’Agence européenne des médicaments prévoit ainsi de dévoiler le résultat de cette analyse jeudi après-midi.