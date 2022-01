Covid-19 : deux composés du cannabis sont efficaces contre l’infection

Attention cependant, parmi les deux composés du chanvre efficaces, il n'y a pas le THC, substance psychotrope. Fumer du cannabis ne vous protégera donc en rien...

Nous ne sommes décidément pas au bout de nos surprises avec ce satané coronavirus. Et cette fois ce n’est pas en raison de sa capacité à muter, ou tout simplement de nous pourrir l’existence depuis maintenant deux ans.

Non, la surprise vient du fait que des chercheurs de l’Oregon State University (OSU) et de l’Oregon Health and Science University ont découvert les vertus de deux acides du chanvre contre le virus du Covid-19.

Des extraits de plante étudiés

Les chercheurs ont commencé par se pencher sur divers extraits végétaux provenant du trèfle rouge, de l’igname sauvage, du houblon ou encore de la réglisse mais donc aussi du chanvre, comme le rapporte Slate. Pour quelle raison ? Le but était de vérifier si elles avaient une affinité avec la protéine de pointe du virus. En effet, si un élément chimique extérieur au virus est en capacité de s’accrocher à cette pointe, elle l’empêche d’être efficace et donc de pénétrer les cellules saines.

Ces deux composés présents dans le chanvre sont l’acide cannabigérolique, connu sous le nom de CBG-A, et l’acide cannabidiolique, ou CBD-A.

Des composés sûrs

Richard van Breemen du Global Hemp Innovation Center et auteur principal de l’étude résume l’intérêt de cette découverte : “Ce ne sont pas des substances contrôlées comme le THC, l’ingrédient psychoactif de la marijuana, et elles ont un bon profil de sécurité chez l’être humain”.

De plus, ils sont naturellement présents en abondance dans la plante. Efficaces contre les variants Alpha et Bêta, ils pourraient bien l’être également avec Omicron, voire ses potentielles futures mutations. “Ces composés peuvent être pris par voie orale et ont une longue histoire d’utilisation sécurisée chez l’être humain”, ajoute encore Richard van Breemen. Un traitement est-il à suivre ? C’est probable.