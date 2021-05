Covid-19 : le Conseil scientifique est favorable à la mise en place d’un pass sanitaire « temporaire »

Alors que son arrivée est prévue pour le mois de juin, le Conseil scientifique vient de se déclarer favorable à l’instauration du pass sanitaire en France.

Depuis de nombreux mois, la question du pass sanitaire est au cœur des discussions. La prolongation dans le temps de la pandémie de Covid-19, mais aussi la lancée de la vaccination depuis quelques mois, tend ainsi à vouloir développer un système permettant aux citoyens de retrouver une vie « normale ». Face à l’arrivée du pass sanitaire en France, le Conseil scientifique s’est dit favorable à l’arrivée de ce dispositif.

Le pass sanitaire continue de se profiler à l’horizon

Dans un avis publié le lundi 3 mai, le Conseil scientifique s’est exprimé sur l’instauration du pass sanitaire en se disant favorable pour une utilisation « de manière temporaire et exceptionnelle [pour] permettre à la population une forme de retour à la vie normale ». Devant arriver lors de la troisième phase de déconfinement du pays, le Conseil scientifique souligne qu’entre 25 à 30 millions de Français auront reçu une dose de vaccin contre la Covid-19 à cette période, et 15 millions avec les deux doses.

L’avis du Conseil souligne par la suite : « Dès lors que le risque de transmission du virus peut être maîtrisé et minimisé avec efficacité grâce à des protocoles sanitaires et le respect des gestes barrières, reprendre une vie la plus normale possible en termes d’activités sociales ou économiques apparaît prioritaire ». De ce fait, le pass sanitaire permettra « d’envisager de rouvrir et de reprendre […] des activités rassemblant un nombre élevé de personnes ». Cependant, il exclut une utilisation de ce dispositif afin de permettre aux Français de retourner aux restaurants, dans les bars ou encore les commerces.

Cependant, l’institution rappelle que le pass sanitaire ne signifie pas la fin des gestes barrières. Le Conseil scientifique explique ainsi que « certaines personnes, même disposant d’un test négatif […] pourraient quand même être contagieuses au moment de l’événement ». Porter un masque sera donc toujours indispensable dans les lieux clos.

Pour rappel, le dispositif permettra de réunir les certificats de vaccination, mais aussi les résultats de test de dépistage de la Covid-19.